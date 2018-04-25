Son Dakika: Bedelli askerlik çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

Milyonlarca asker adayının merakla beklediği konuların başında 'Bedelli Askerlik' geliyor. Bir çok vatandaş hükümetten Bedelli Askerlik açıklaması bekliyordu. Öyle ki bu konu üzerine sosyal medyada oldukça büyük bir yoğun tartışma vardı. Özellikle Türkiye'de 24 Haziran Erken Seçim kararının açıklanmasının ardından bedelli askerlik bekleyen asker adaylarınında beklentileri artmıştı. Peki asker adaylarının sosyal medyada gündem oluşturduğu bedelli askerlik ile ilgili son durum nedir? SABAH.com.tr sizler için araştırdı...