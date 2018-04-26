Askere ‘terörle mücadele’ zammı

AFRIN başta olmak üzere terörle mücadelede kahramanlık hikâyesi yazan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli askerlerin maaşlarına zam
yapıldı. Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşları kapsayan toplam 238 bin askerin aylıklarında 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere net 400 lira iyileştirme yapıldı. Komanda, SAT/ SAT personeline yapılan iyileştirme ise 43 lira ile 436 lira arasında değişiyor. İyileştirmeden 29 bin 367 subay, 89 bin 848 astsubay, 118 bin 889 uzman jandarma/ erbaş yararlanacak. Ödeme kararnamesi onaylanırken, mayın arama ve temizleme timlerinde görev yapanlarla komando, SAT/SAS gibi personelle ilgili de çeşitli konularda iyileştirmeler yapıldı. Bu kapsamda çalışan personele de 43 lira ile 436 lira arasında zam olacak.