Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Askere ‘terörle mücadele’ zammı

Askere ‘terörle mücadele’

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018
AFRIN başta olmak üzere terörle mücadelede kahramanlık hikâyesi yazan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli askerlerin maaşlarına yapıldı. Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşları kapsayan toplam 238 bin askerin aylıklarında 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere net 400 lira iyileştirme yapıldı. Komanda, SAT/ SAT personeline yapılan iyileştirme ise 43 lira ile 436 lira arasında değişiyor. İyileştirmeden 29 bin 367 subay, 89 bin 848 astsubay, 118 bin 889 uzman jandarma/ erbaş yararlanacak. Ödeme kararnamesi onaylanırken, mayın arama ve temizleme timlerinde görev yapanlarla komando, SAT/SAS gibi personelle ilgili de çeşitli konularda iyileştirmeler yapıldı. Bu kapsamda çalışan personele de 43 lira ile 436 lira arasında zam olacak.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Askere ‘terörle mücadele’ zammı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN