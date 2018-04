Çeyrek Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları son dakika!

Her toplumun belli başlı kültürel alışkanlıkları vardır. Toplumsal değerler, ortak hafıza ve alışkanlıklar o topluluğun kültürünü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altının yeri oldukça fazladır. Düğünlerde, nişanlarda yeni evlenen hane kuran çiftlere altın hediye edilir bu karşılıklı yapılan bir alışveriş olduğu için sosyal birlikteliği arttırır, sosyal çevreyi yakınlaştırır ve en önemlisi toplumsal bütünlüğü simgeler. Bununla birlikte altın fiyatları da her an takip edilen bir alandır. 26 Nisan Perşembe güncel altın fiyatlarını her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

Yalnızca düğünlerde ve törenlerde değil birikim alanında da altın oldukça önemlidir. Ülkemizde yine kültürel alışkanlıklar gereği altın bir numaralı birikim aracı olarak simgelenir. Dolar ve Euro gibi alternatiflerin de olmasına rağmen yastık altı birikimi denilen çeyrek altın yatırımı daha çok tercih edilir.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (26 NİSAN)

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bilindiği gibi çeyrek altınla birlikte fiyatı en çok merak edilen ve araştırılan altın türleri arasında yer almaktadır. 26 Nisan Perşembe günü gram altın 173.66 liradan alınırken 173,71 liradan satılıyor.