Gelirde tüm zamanların rekorunu kırdı: 4.8 milyar

Yıla güçlü bir başlangıç yapan Turkcell, 2018'in ilk çeyreğini rekor gelirle tamamladı. Gelirlerini geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17.5 artırarak çift haneli büyümesini sürdüren şirket, grup bazında 4 milyar 762 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek üç aylık gelirini elde etti. Bu dönemde FAVÖK'te de yüzde 44.4 artışla 2 milyar 22 milyona ulaşılarak yeni bir rekora imza atıldı. Net kâr ise 501 milyon TL oldu. Hedefe emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
, "Bu dönemde birçok önemli işe imza attık. Türkiye'de 4.5G şebekemizde 1 Gbps'i aşan hızları sunabilir hale geldik. Ukrayna'da 4G'yi hayata geçiren ilk operatör olduk" dedi. 1.2 MİLYON FİBER ABONE
İlk çeyrekte müşteri sayılarını artırmaya devam ettiklerini kaydeden Terzioğlu, şöyle devam etti: "155 bini faturalı olmak üzere 536 bin net mobil abone kazanarak 34.6 milyon mobil aboneye, toplamda da 37.3 milyon müşteriye ulaştık. Sabit tarafta ise fiber abonemiz 44 bin artarak 1.2 milyon oldu." Terzioğlu, yılın ilk çeyreğinde Turkcell'in dijital dönüşüm yolculuğunun yatırım kuruluşlarından uluslararası operatörlere kadar pek çok farklı kitle tarafından ilgiyle takip edildiğini kaydetti. Kaan Terzioğlu, 4.5G'nin ikinci yılında Turkcell'in, yine bir ilke imza atarak Türkiye'de canlı şebekede 1Gbps hızın üzerine çıkan ilk operatör olduğunu hatırlattı. İLK YERLİ YEMEK KARTININ ORTAKLARINDAN BİRİ OLDU
Türkıye'de
ilk yerli kartın çıkarılması için önemli bir adım atılarak PTT, BELBİM ve Turkcell arasında, işbirliği anlaşması imzalandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Yüzde 85'inde yabancı sermayeli yatırımcıların hakim olduğu 7 milyar liralık yemek kartı pazarında yerli oyuncuyla kuralların yeniden belirlenmesini bekliyoruz" dedi. Bakan Arslan, sektörde 200 bine yakın restorandan alınan komisyon ücretlerinin yüzde 15'e ulaştığını, vadenin de 60 güne kadar yükseldiğini hatırlattı.