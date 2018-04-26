Havada 10 milyar dolarlık buluşma

Havacılık sektörünün küresel devlerini bir araya getiren Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık organizasyonu Eurasia Airshow, Antalya
Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açıldı. 29 Nisan'a kadar sürecek organizasyonda, 100'ü aşkın ülkeden 100 binin üzerinde uluslararası sektör profesyoneli ile toplamda 500 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Fuarın 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması hedefleniyor. Savunma Sanayii
Müsteşarı (SSM) İsmail Demir, Türkiye'nin savunma ve havacılıkta önemli mesafe kat ettiğini belirterek, "Türkiye'nin havacılıkta önemli bir oyuncu olmayacağı algısı değişmeye başladı. Türkiye, havacılıkta önemli bir çıkış yapma niyetinde olan ve bu çıkışın işaretlerini vermiş bir ülkedir. Bu Airshow da bunun işaret fişeğini oluşturmaktadır" dedi. PERFORMANS YILI OLACAK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, "Havacılık ve uzay sektörünün lider markalarını bir araya getiren fuarın, sektörümüzün küresel ölçekte tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Yatırımlar hızla devam ediyor, 2018 performans yılımız olacak" diye konuştu. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Bocharov da fuarda Rusya'nın çok sayıda firmayla yer aldığını belirterek, "Önümüzdeki beş günde hem birlikte çalışmak açısından hem de işbirliği açısından büyük bir yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Eurasia Airshow'un her yıl düzenli katılımcısı olmaya hazırız" dedi. Antalya
Valisi Münir Karaloğlu da Eurasia Airshow ile Antalya'da dünya çapındaki fuarlara yeni bir halka eklendiğini, kentin yeni bir markaya kavuştuğunu dile getirdi. Karaloğlu, organizasyonun, ülkeler ve firmalar arasında önemli ilişkiler ve iş bağlantıları kurulmasına vesile olması dileğinde bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, son yıllarda birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıklarını, Eurasia Airshow'un kentin marka değerine katkı sağlayacağını söyledi.