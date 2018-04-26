Mehmetçiği dijital bariyerle koruyor

Suriye
'deki artan tansiyon güvenlik önlemlerini de beraberinde getirdi. Araç geçiş kontrol sistemleri pazarında faaliyet gösteren Türk firmalarından Arma Kontrol
, Anti Terör Mantar Bariyer ve Road Blocker
ürünleriyle yüksek güvenlik ihtiyacı olan riskli tesislerin güvenliğini sağlıyor. Fırat Kalkanı Harekâtı neticesinde bölgede kurulan askeri tesislerin güvenliğine katkı sağlayan şirket, Cerablus
ve Dabık başta olmak üzere bölgede bulunan altı askeri tesiste projelerini tamamladı. KRİTİK BÖLGELERDE VAR
Fırat Kalkanı Harekâtı sonrasında Suriye topraklarında yer alan askeri tesislerde kullanılan Arma Kontrol markalı hidrolik Road Blocker'lar, bölgede ilk kez kullanılıyor. Güney Doğu Anadolu
ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde daha önce kullanılan Road Blocker'lar 2016'da Van Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen bomba yüklü araçlı saldırıda aracın geçişine izin vermeyerek olası kayıpları önlemişti. Arma Kontrol'ün tamamı yerli üretim anti-terör özellikli Road Blocker bariyer sistemleri, emniyet ve askeri önemli noktalarda kullanılıyor. Edirne
'den Van'a, İstanbul'dan Diyarbakır
'a kadar il ve ilçe emniyet müdürlükleri, çevik kuvvet karakolları, polis okul ve lojmanları, jandarma birlikleri ve lojmanları gibi çok kritik öneme sahip alan ve tesislerin güvenliğini sağlayan Arma Kontrol, uluslararası askeri tesislerde de pek çok proje gerçekleştiriyor. Arma Kontrol, Kosova Nato
Karargahı, Somali Türk Karargahı, İzmir Nato Karargâhı ve Maslak Nato Tesisi'nde de hidrolik Mantar bariyer ve Road Blocker sistemleri projelerine imza attı. Arma Kontrol CEO'su Koray Kartal, "Türk mühendislerin ürettiği anti terör bariyer sistemleri, sadece yurt içinde değil yurt dışında da askerlerimizin ve askeri personelimizin güvenliğine katkı sağlıyor" dedi. MASSEY FERGUSON BAĞ-BAHÇE TRAKTÖRÜ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
AGCO'nun
dünya çapındaki markası Massey Ferguson
, yeni ürünlerini çiftçilerin beğenisine sundu. AGCO Pazarlama Müdürü Özlem Aşçı "Sektörümüzün önem verdiği 'Gümüş Yaprak' İnovasyon ödüllü 3700 serisini çiftçilere tanıtıyoruz. Bu ödül, uzman bir jüri grubu tarafından bağ, bahçe ve dağlık bölgelerdeki çiftçilerin ihtiyaçlarına göre üretilen, yepyeni MF 3700 bağ-bahçe traktörlerine, traktörün ön aks süspansiyonu ile debriyaj, şanzıman ve ekipman işlevlerinin, tek bir yerden kontrol edilmesini sağlayan kumanda kolu için verildi" dedi. OPERATÖR YERİNE GEÇECEK ROBOT GELİŞTİRİYORLAR
GOSB Teknopark'ta faaliyet gösteren ROBSEN, yurtdışından gelen ham halindeki robotlara, ihtiyaca göre gerekli fonksiyonel yazılım oluşturarak imalat ve üretim hatlarında operatör yerine kullanılıyor. Bu ürünler, çalışma kapasitesini arttırması ve iş güvenliğini sağlaması nedeniyle özellikle operatör bulma konusunda sıkıntı yaşanan sektörlerde tercih ediliyor.