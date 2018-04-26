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Otel zincirinin sahipleri 'den tutuklandı

Delphin oteller zincirinin ortaklarından Alper ve 'den tutuklandı. Ufuk ve Egemen Cömertoğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 26.4.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 15:40
Otel zincirinin sahipleri FETÖ'den tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen / operasyonunda gözaltına alınan Delphin oteller zincirinin ortakları Alper Cömertoğlu, , ve Egemen Cömertoğlu hâkim karşısına çıktı.

UFUK VE EGEMEN CÖMERTOĞLU SERBEST

Hürriyet'in haberine göre yapılan ilk duruşmada Alper, Mine Cömertoğlu tutuklanırken, Ufuk ve Egemen Cömertoğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan Mine Cömertoğlu'nun FETÖ'nün ana finansörlerinden firari işadamı ve Koza-İpek Holding'in sahibi Akın İpek'in yeğeni olduğu ileri sürülüyor.

ORTAKLIK İDDİALARI

Tutuklanan Alper Cömertoğlu'nun ise 667 sayılı ile kapatılan Girişimci İş Adamları (AGİT) Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu, adli kontrol şartı ile serbest kalan Ufuk Cömertoğlu'nun FETÖ ile ilişkilendirilen bazı şirketlerde ortaklığı olduğu kaydediliyor.

İLK GÖZALTI 2016'DA

Delphin oteller zincirinin Antalya Lara-Kundu'da 4, Alanya'da ise 1 beş yıldızlı otel olmak üzere toplam 5 oteli bulunuyor. Ufuk ve Alper Cömertoğlu Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yine gözaltına alınmış 13 gün sonra serbest kalmıştı.

Alper Cömertoğlu

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Otel zincirinin sahipleri FETÖ'den tutuklandı
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