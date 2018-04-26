Real’den Yedikule’ye 550 milyonluk proje

Real Group
tarafından Zeytinburnu Yedikule'de hayata geçirilen Real Konaklar Yedikule Projesi'nde ön talepler alınmaya başlandı. 550 milyon lira değerle hayata geçirilen proje 18 ay içinde tamamlanacak. Real Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dokumacı, Real Konakları'nın eski İstanbul'da ve şehrin merkezinde bulunduğunu, tarihi dokuyu zedelemeden özlenen eski İstanbul sadeliğini temel prensip edinerek projelendirildiğini söyledi. Dokumacı, "2019'un aralık ayında teslimat yapılacak. Metrekare fiyatı 13 ile 17 bin TL aralığında" dedi.