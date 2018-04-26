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Rekor sendikasyon güvenin göstergesi

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Rekor sendikasyon güvenin göstergesi
, tarihinin en büyük sendikasyon kredisi işlemini imzaladı. 17 ülkeden 35 bankanın katılımıyla 329 milyon dolar ve 779 milyon euro olmak üzere toplamda yaklaşık 1.3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi alındı. Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "2018 yılında banka tarihinin en büyük eurobond ihracını ve en büyük sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirmiş olmamız milli ekonomimize duyulan güvenin göstergesidir. Bu işlemler, ülkemizin uluslararası piyasalardaki itibarının ne kadar güçlü olduğunu teyit etti" dedi.
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Rekor sendikasyon güvenin göstergesi
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