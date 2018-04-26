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: Bedelli askerlik çıkacak mı? 'dan o kararı açıkladı...

Milyonlarca asker adayının merakla beklediği soruların başında 'Bedelli Askerlik' geliyor. Özellikle sosyal medyada sık sık gündem olan konuların başında gelen bedelli askerliğin çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu. Özellikle Türkiye'nin erken seçim kararı almasından sonra asker adaylarının bedelli askerlik beklentileri de aynı oranda yükselmeye başladı. Peki 24 Haziran Seçimlerden önce 'Bedelli Askerlik' çıkar mı? o soruyu cevapladı...

Giriş Tarihi: 26.4.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 11:12
Son Dakika: Bedelli askerlik çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o kararı açıkladı...

Milyonlarca asker adayının merakla beklediği konuların başında 'Bedelli Askerlik' geliyor. Bir çok vatandaş hükümetten Bedelli Askerlik açıklaması bekliyordu. Öyle ki bu konu üzerine sosyal medyada oldukça büyük bir yoğun tartışma vardı. Özellikle Türkiye'de 24 Haziran Erken Seçim kararının açıklanmasının ardından bedelli askerlik bekleyen asker adaylarınında beklentileri artmıştı. Peki asker adaylarının sosyal medyada gündem oluşturduğu bedelli askerlik ile ilgili son durum nedir? SABAH.com.tr sizler için araştırdı...

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Son Dakika: Bedelli askerlik çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o kararı açıkladı...
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