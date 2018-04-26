TOKİ’ye ilk günde 400 kişi başvurdu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ
) borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcıları için düzenlediği yüzde 20 indirim kampanyasına ilk gün 409 başvuru yapıldı. TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, tapularını hemen almak isteyen kişilerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi. Bundan memnun olduklarını belirten Turan, "TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlarımıza yüzde 20 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduk. 100 bin lira borcu olan bir vatandaşımızın 18 Mayıs'a kadar borcunu kapatması halinde, 80 bin lira ödeyeceğini belirttik. Kampanyamız ilk günün oldukça ilgi gördü ve ilk 409 vatandaşımız 19 milyon 778 TL'lik borç
larını kapatıp tapularını aldı" dedi. ESNEK ÖDEME PLANI
Kampanyada esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayan Turan, borcunun en az yüzde 25'ini ödemek koşuluyla vatandaşların kısmı olarak indirimden yararlanabildiğini söyledi. Bu kapsamda 21 konut ve işyeri alıcısının kampanyadan yaralandığını aktaran Turan, kısmı ödeme ile vatandaşların 608 bin TL'lik borç kapattığını söyledi.