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Yeni sistem toplumsal refah üzerine kuruluyor

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018
Yeni sistem toplumsal refah üzerine kuruluyor
24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından 'nin 2019- 2023 dönemindeki vizyon, strateji ve politikalarını kapsayan '' yaşama geçirilecek. Toplumsal refah üzerine kurulan plana göre, kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk paylaşımı netleştiriliyor. Kurumlar yeniden yapılandırılacak. Kamuda ehliyet ve liyakatin esas alındığı bir personel rejimi yaşama geçirilecek. Dört yılda 4 milyon istihdam sağlanacak. Kadınlar ve gençler kalkınmada daha etkin rol alacak.

SANAYİ STRATEJİSİ
in yerli-milli üretim stratejisi ortaya konuluyor. Ağırlıklı olarak ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretimine yönelik stratejiler olacak. Yazılım, sağlık gibi kritik sektörlere odaklı dönüşüm programları yaşama geçirilecek. Nükleer santral projeleri başta olmak üzere ülke ekonomisinde önem taşıyan büyük projeler plan döneminde tamamlanacak. sal üretimde yeni bir sayfa açılacak. Tarım sigortaları, üretici örgütlerinin yeni pazarlara ulaşımı kolaylaşacak.

FİNANSMAN MODELİ
Kalkınmayı güçlendirecek yeni finansman modellerinin de kalkınma planı çerçevesinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yatırımlar ve büyümeye ivme katacak, sosyal politikaları güçlendiren adımlar atılacak.

YEREL YÖNETİME YAPILANMA
yönetimler yeni dönemde yeniden yapılandırılacak. Belediyelerin ihtiyaçlarının en hızlı şekilde karşılanması için düzenlemeler yapılacak. Belediyelerin metro ve hafif raylı sistem taleplerine hızlı şekilde yanıt verilmesi sağlanacak.
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