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Yüksek kur ı 1.5 milyar artırıyor

Yüksek kur birçok sektörü olumsuz etkilerken, tekstilcilerin yüzünü güldürdü. AB’ye mal satan tekstilciler kurdaki artışın yıllık ı 1.5 milyar $ artıracağını söylüyor

PINAR ÇELİK NACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018
Yüksek kur ihracatı 1.5 milyar artırıyor
Euronun 5, doların 4 liranın üzerine çıkması ABD ve Avrupa'ya yapan tekstil ve hazır giyim sektörüne yaradı. Daha önce fiyat tutturamadığı için dev alım gruplarından istediği siparişi alamayan ya da müşterisini alternatif pazarlara kaptıran ihracatçı, kur artışıyla müşterinin istediği fiyatı tutturunca Inditex, Otto, H&M gibi dev alım gruplarının siparişleri yeniden Türkiye'ye döndü.

İLK ÜÇE GİREBİLİRİZ
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu, özellikle eurodaki artışla birlikte daha önce fiyat yüzünden kaybedilen dev alım gruplarının rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdiğini söyledi. Türkiye'nin hazır giyim ihracatında yeniden ilk 3'e girebileceğini belirten Karasu, kurdaki artışın yıllık ihracat hedefine 1.5 milyar dolar katkı sağlayacağını söyledi. İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçıları Derneği Başkanı Ahmet Öksüz ise, "Kur ile kumaş yerine konfeksiyon ihraç eder hale geleceğiz" dedi.

TÜRKİYE YENİDEN CAZİBE MERKEZİ
İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Başkanı Mustafa Gültepe, "Kurdaki artış aylık ihracatı 150 milyon dolar artırır" dedi. İspanya'ya ihracatta ciddi bir artış yakaladıklarını ifade eden Gültepe, "Türkiye yeniden cazibe merkezi haline geldi" diye konuştu.
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Yüksek kur ihracatı 1.5 milyar artırıyor
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