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ABD'den 'ye 10 milyar dolarlık sipariş için kutlama

ABD , ’nı, toplam 10 milyar doları aşan uçak ve uçak motoru siparişi için kutladı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 16:52
ABD'den THY'ye 10 milyar dolarlık sipariş için kutlama

ABD tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'nin 25 adet Boeing 787-9 Dreamliner siparişi ve sipariş edilen uçaklarda General Electric tarafından üretilen motorların kullanılmasını onaylayan anlaşmayı 25 Nisan tarihinde imzalaması ile ilgili olarak kutladı.

ANLAŞMANIN BEDELİ 10 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNDE

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapılan anlaşmaların bedelinin 10 milyar doların üstünde olduğu belirtilirken, anlaşma ile ABD'de 25 bin kişilik kalıcı istihdam yaratılacağı ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin kapsamını genişlettiğinin altı çizildi.

Bakanlık, General Electric, Boeing, ve Cumhuriyeti'ni kutlayarak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin boyutunun derinleştirilmesi için yeni işbirliklerini beklediklerinin altı çizildi.

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ABD'den THY'ye 10 milyar dolarlık sipariş için kutlama
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