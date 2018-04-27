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'ın yazılımcısı tutuklandı

'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Çiftlik Bank sisteminin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 18:26 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 18:50
Çiftlik Bank'ın yazılımcısı tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Yurdakul, emniyetteki işlemlerinin ardından gönderildi.

Burada soruşturma savcısı tarafından ifadesi alınan Yurdakul, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevkedildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Yurdakul'un sevkedildiği suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Bu arada, soruşturma kapsamında şüpheli Yurdakul'un halen firari olan Mehmet Aydın'ın şirketlerinin tüm yazılım ve bilişim sistemlerini kurup kontrol eden kişi olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli Yurdakul'un, örgüt kapsamındaki faaliyetlerini sürdürmek üzere örgüt lideri Aydın ile görüşmek ve talimat almak amacıyla 5-8 Mart tarihleri arasında 'ya gittiği ve ondan aldığı talimatlar doğrultusunda suç işlemeye devam ettiği yönünde tespitler yapıldığı öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çiftlik Bank Soruşturması kapsamında gözaltına alınan yazılım işlerinden sorumlu Cudi Cumhur Yurdakul 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çiftlik Bank'ın yazılımcısı tutuklandı
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