Delphin’de FETÖ tutuklaması

Antalya
'da FETÖ
/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Delphin Oteller Zinciri'nin ortaklarından Alper Cömertoğlu
ile eşi Mine Cömertoğlu
tutuklandı. Aynı operasyonda gözaltına alınan otelin ortakları Egemen ve Ufuk Cömertoğlu
ise adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı. İFADE 10 SAAT SÜRDÜ
Geçtiğimiz hafta FETÖ bağlantılı şirket ve şahıslar ile şüpheli para trafiklerinin bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Alper, eşi Mine, Egemen ve Ufuk Cömertoğlu, Emniyet'teki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 saat boyunca Terörle Mücadele (TEM) savcısına ifade veren Cömertoğlu ailesi tutuklanması istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Dört zanlı da nöbetçi mahkemede kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, gece geç saatlerde Alper Cömertoğlu ile eşi Mine Cömertoğlu'nu tutuklarken, Ufuk ve Egemen Cömertoğlu
'nu ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Tutuklanan Alper Cömertoğlu'nun 667 sayılı KHK ile kapatılan Antalya
Girişimci İşadamları Derneği (AGİT) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu belirtildi. Delphin Oteller Zinciri'nin Antalya Lara-Kundu'da 4, Alanya'da ise 1 beş yıldızlı otel olmak üzere toplam 5 oteli bulunuyor. Delphin Otelleri'nin sahipleri Tolga ve Alper Cömertoğlu ile amcaları Ufuk Cömertoğlu Temmuz 2016'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılmışlardı.