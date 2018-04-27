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Delphin’de tutuklaması

Geçen hafta gözaltına alınan Delphin Otelleri’nin sahipleri Alper ve eşi tutuklandı. Ufuk ve ise şartıyla serbest bırakıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018
Delphin’de FETÖ tutuklaması
Antalya'da /PDY soruşturması kapsamında geçen hafta Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Delphin Oteller Zinciri'nin ortaklarından ile eşi tutuklandı. Aynı operasyonda gözaltına alınan otelin ortakları Egemen ve ise şartıyla serbest bırakıldı.

İFADE 10 SAAT SÜRDÜ
Geçtiğimiz hafta FETÖ bağlantılı şirket ve şahıslar ile şüpheli para trafiklerinin bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Alper, eşi Mine, Egemen ve Ufuk Cömertoğlu, Emniyet'teki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 saat boyunca Terörle Mücadele (TEM) savcısına ifade veren Cömertoğlu ailesi tutuklanması istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Dört zanlı da nöbetçi mahkemede kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, gece geç saatlerde Alper Cömertoğlu ile eşi Mine Cömertoğlu'nu tutuklarken, Ufuk ve 'nu ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Tutuklanan Alper Cömertoğlu'nun 667 sayılı KHK ile kapatılan Girişimci İşadamları Derneği (AGİT) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu belirtildi. Delphin Oteller Zinciri'nin Antalya Lara-Kundu'da 4, Alanya'da ise 1 beş yıldızlı otel olmak üzere toplam 5 oteli bulunuyor. Delphin Otelleri'nin sahipleri Tolga ve Alper Cömertoğlu ile amcaları Ufuk Cömertoğlu Temmuz 2016'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılmışlardı.
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Delphin’de FETÖ tutuklaması
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