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İşte çiftçinin yeni gözdesi! az getirisi yüksek...

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 11:02
İşte çiftçinin yeni gözdesi! Zahmeti az getirisi yüksek...

Çiftçiler yükselen maliyetler ve düşen gelirler sonrası ürettikleri ürünleri bırakıp daha az masraf isteyen ve ekonomik getirisi yüksek olan ürünlere yönelmeye devam ediyor. Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan İbrahim Çıvgın oğlunun önerisiyle bölgede ilk defa kinoa bitkisini yetiştirmeye başladı. Her sene buğday ektiği araziye bu sene ilk defa yabancısı oldukları kinoa bitkisini ektiklerini belirten Çıvgın, bu bitkinin diğer mahsuller gibi çok fazla uğraş isteyen bir ürün olmadığını söyledi.
Bir zamanlar buğday ekilen tarlada ilk defa kinoa bitkisi yetiştirmeye başlayan Saruhanlılı çiftçi Çıvgın, güzel sonuç alması durumunda bundan sonra kinoa yetiştirmeye devam edeceğini ifade etti.

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İşte çiftçinin yeni gözdesi! Zahmeti az getirisi yüksek...
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