Milli savaş uçağında güçbirliği

Antalya
'da düzenlenen havacılık sektörünün temsilcilerini bir araya getiren Eurasia Airshow
'da Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi için TAI
ve ASELSAN
anlaşma imzaladı. Ön mutabakat metnine göre, uçak için milli radar, elektronik harp ve elektro optik sistemler geliştirilecek. 14 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Mühendislik alanında en zor problemlerin çözülmesini gerektiren proje, içinde yer alacak tüm paydaşlara teknolojik olarak sınıf atlatacak. Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye
, dünyada ABD, Rusya
ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yerini alacak. TAI'nin, MMU ön tasarımı için yapacağı 4.8 milyar liralık yatırım Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınmıştı. Projeyle 3.200 kişinin doğrudan, 11.200 kişinin dolaylı istihdam
ı öngörülüyor. EKŞİ: 2018 REKORLAR YILI OLACAK THY
Genel Müdürü Bilal Ekşi de bu yıl yüzde 11-12'lik büyüme yakalamayı hedeflediklerini belirterek, "İnşallah 2018 rekorların yılı olacak" dedi. Kârlılık oranında 2017'de son 8 yılın rekorunu kırdıklarını, yolcu sayısını yüzde 9 artırdıklarını hatırlatan Ekşi, "Yeni havalimanı THY'nin daha fazla büyümesini sağlayacak" dedi. Ekşi, 24 Haziran'da yapılacak seçimler nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için önlemler aldıklarını hatırlatarak, "Başvurular üzerine biletleri ücretsiz değiştirme kararı aldık. Halkın sıkıntı yaşamadan oyunu kullanabilmesi gerekiyor" diye konuştu. TÜRKİYE İHA İHRACATÇISI OLUYOR
İnsansız
Hava Aracı (İHA
) motorlarındaki dışa bağımlılığı sonlandırmak için başarılı adımlar atan Türkiye, yakın zamanda yurtdışına motor satmayı hedefliyor. ANKA
-S Motor Modifikasyon Projesi kapsamında geliştirilen PD155 motorunun seri üretimine başlayan ve ilk 9 motoru TUSAŞ/ TAI'ye teslim eden TEI, uçak entegrasyon çalışmaları tamamlanan motorla ANKA'yı uçurdu. Antalya
'da düzenlene Eurasia Airshow'da konuşan TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, "İlk uçuş yapılan motorumuz, sivilden dönüştürdüğümüz motor. ANKA'nın mevcut motorunun işlevini birebir sağlıyor. Her şeyi bitti. İlkini atta daha uzun süreli ikinci uçuşunu da başarıyla yaptı. TAI ekibimiz motoru değişik şartlarda test etmeye devam edecek" dedi.