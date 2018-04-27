Muskat havaalanı hizmetleri TAV’a emanet

TAV
'ın
şirketlerinden BTA
ve TAV İşletme Hizmetleri
, Umman'ın başkenti Muskat'ta açılan yeni havalimanının yiyecek-içecek hizmetleri ile özel yolcu salonu işletmeciliğini aldı. Umman ile birlikte TAV'ın faaliyet gösterdiği ülke sayısı 22, havalimanı sayısı ise 82 oldu. Açılan ihalede uluslararası rakiplerini geride bırakan TAV, Umman Havalimanı'nda 10 yıl faaliyet gösterecek. Muskat Havalimanı'nda 4 bin 715 metrekarelik alanda faaliyet göstereceklerini belirten BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur "20 noktada misafirlerimize yiyecek-içecek hizmeti vereceğiz. Umman yurtdışında hizmet verdiğimiz sekizinci ülke, Muskat ise portföyümüzdeki 17'nci havalimanı oldu" dedi. TAV'ın bulunduğu havalimanları arasında yolcu trafiği açısından Muskat'ın dünyada ikinci sırada olduğunu vurgulayan Cesur, "Yolcu trafiği açısından Atatürk Havalimanı
'ndan sonra ikinci sırada. Her yıl çift haneli büyüyoruz" dedi. NEW YORK VE SAN DIEGO
TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Bora İşbulan ise Primeclass markasıyla 4 bin metrekarelik özel yolcu salonunda yılda yaklaşık 250 bin kişiye hizmet vereceklerini söyledi. İşbulan, Şili ve İspanya
'da iki şirket alımı gerçekleştirebileceklerini de belirtirken, "Bu yıl içinde New York
JFK ve San Diego
'da faaliyete başlayacağız" dedi.