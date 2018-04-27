Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Muskat havaalanı hizmetleri TAV’a emanet

Muskat havaalanı hizmetleri ’a emanet

, Umman’da yiyecek-içecek hizmeti verip, özel yolcu salonu işletecek. İcra Kurulu Başkanı Cesur “Umman yurtdışında hizmet verdiğimiz 8’inci ülke, Muskat ise portföyümüzdeki 17’nci havalimanı” dedi

ENGİN TUNÇ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018
Muskat havaalanı hizmetleri TAV’a emanet
'ın şirketlerinden ve TAV , Umman'ın başkenti Muskat'ta açılan yeni havalimanının yiyecek-içecek hizmetleri ile özel yolcu salonu işletmeciliğini aldı. Umman ile birlikte TAV'ın faaliyet gösterdiği ülke sayısı 22, havalimanı sayısı ise 82 oldu. Açılan ihalede uluslararası rakiplerini geride bırakan TAV, Umman Havalimanı'nda 10 yıl faaliyet gösterecek. Muskat Havalimanı'nda 4 bin 715 metrekarelik alanda faaliyet göstereceklerini belirten BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur "20 noktada misafirlerimize yiyecek-içecek hizmeti vereceğiz. Umman yurtdışında hizmet verdiğimiz sekizinci ülke, Muskat ise portföyümüzdeki 17'nci havalimanı oldu" dedi. TAV'ın bulunduğu havalimanları arasında yolcu trafiği açısından Muskat'ın dünyada ikinci sırada olduğunu vurgulayan Cesur, "Yolcu trafiği açısından 'ndan sonra ikinci sırada. Her yıl çift haneli büyüyoruz" dedi.

NEW YORK VE SAN DIEGO
TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Bora İşbulan ise Primeclass markasıyla 4 bin metrekarelik özel yolcu salonunda yılda yaklaşık 250 bin kişiye hizmet vereceklerini söyledi. İşbulan, Şili ve 'da iki şirket alımı gerçekleştirebileceklerini de belirtirken, "Bu yıl içinde JFK ve 'da faaliyete başlayacağız" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muskat havaalanı hizmetleri TAV’a emanet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN