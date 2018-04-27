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Quick Genel Müdürü Yaşar

Giriş Tarihi: 27.4.2018
Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar
QUICK 'nın kuruluşundan itibaren, MAHER Holding Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev alan Quick Sigorta Genel Müdürü olarak atandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Quick Sigorta CEO'su Levent Uluçeçen, Ahmet Yaşar'ın sektörün yakından tanıdığı çok deneyimli bir isim olduğunu belirterek, "Sayın Ahmet Yaşar uzun yıllar sektörde en alt kademeden pozisyonuna kadar görev yapmış oldukça tecrübeli bir isim. Tam 1 yıl önce bugün ruhsatımızı alarak faaliyete başlamıştık. Ahmet Yaşar'ın Genel Müdürlüğünü açıklamak benim için ayrı bir mutluluk. Geride bıraktığımız yıl içinde önemli başarılara imza attık. Bu başarıların Ahmet Yaşar'ın Genel Müdürlüğü ile birlikte ileriye taşınacağından şüphem yok" dedi.
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Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar
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