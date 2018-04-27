Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? - 2018 Ramazan pidesi kaç tl olacak? - İşte yanıtı

On bir ayın sultanı mübarek ay için milyonlarca kişi geri sayıma geçti. recep ayının sona ermesi ve Şaban ayına girilmesinin ardından Ramazan ayı için de heyecan arttı. Her yıl dua ve ibadetler ile geçirilen bu mübarek ayda sofralarımızda yine Ramazan pidesi yer alacak. Bu nedenle 2018 Ramazan pidesi fiyatı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Geçen yıla göre zam olup olmayacağı büyük merak konusu. Peki Ramazan pidesi ne kadar, kaç tl olacak?

2018 RAMAZAN FİYATI NE KADAR KAÇ TL?

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte pide fiyatları da merak ediliyor.Tıpkı geçen sene olduu gibi resmi açıklama yine bekleniyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 350 gram pide 85 kuruştan satılmıştı. Ankara'da 300 gram pidenin fiyatı 2 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl henüz resmi bir açıklama ayınlanmadı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Edirne ve diğer tüm illerde pide fiyatları açıklandığı an bu başlık altından öğrenebileceksiniz.

RAMAZAN PİDESİ FİYATI BELLİ OLDU

Fırıncılar Federasyonu, Ramazan ayında 275 gram pidenin 2 liradan satılacağını açıkladı.