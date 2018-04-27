Rusya ile kazan-kazan dönemi başladı

Türkiye ile Rusya
arasında son dönemde artan siyasi ilişkiler ekonomi cephesinde de karşılık bulmaya başladı. Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından Antalya
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Antalya
Zirvesi: "Yükselen Avrasya'da Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geleceği Konferansı" dün start aldı. SABAH gazetesi ve aHaber'in medya sponsoru olduğu organizasyonda, Türkiye ile Rusya ilişkileri yeniden masaya yatırıldı. Zirveden çıkan ortak kanı iki ülkenin de kazan-kazan stratejisine geçtiği yönünde oldu. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin altın çağını yaşadığını belirterek, "Bunu çok iyi değerlendirmek zorundayız" dedi. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Bocharov da Rus mühendisleri tarafından geliştirilen ve şu anda proje aşamasında bulunan yolcu uçağı konusunda bilgi verdi. Uçağın seri üretimine 2020'de başlamayı planladıklarını aktaran Bocharov, "Uçak için geliştirdiğimiz özel teknolojiler var" diye konuştu. Bocharov, Türk şirketlerinin de uçak sanayisinde büyük olanaklar sunduğunu söyledi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, iki ülkenin doğru yolda olduğunu ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
ise şehre gelen yabancı turistin yüzde 38'inin Rus olduğunu belirterek, "İlişkilerin çok daha ileriye gitmesi için çalışıyoruz" dedi.