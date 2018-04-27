Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Rusya ile kazan-kazan dönemi başladı

ile kazan-kazan dönemi başladı

TALAT ÖZTUZSUZ
METİN CAN TALAT ÖZTUZSUZ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018
Rusya ile kazan-kazan dönemi başladı
Türkiye ile arasında son dönemde artan siyasi ilişkiler ekonomi cephesinde de karşılık bulmaya başladı. Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen " Zirvesi: "Yükselen Avrasya'da Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geleceği Konferansı" dün start aldı. SABAH gazetesi ve aHaber'in medya sponsoru olduğu organizasyonda, Türkiye ile Rusya ilişkileri yeniden masaya yatırıldı. Zirveden çıkan ortak kanı iki ülkenin de kazan-kazan stratejisine geçtiği yönünde oldu. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin altın çağını yaşadığını belirterek, "Bunu çok iyi değerlendirmek zorundayız" dedi. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Bocharov da Rus mühendisleri tarafından geliştirilen ve şu anda proje aşamasında bulunan yolcu uçağı konusunda bilgi verdi. Uçağın seri üretimine 2020'de başlamayı planladıklarını aktaran Bocharov, "Uçak için geliştirdiğimiz özel teknolojiler var" diye konuştu. Bocharov, Türk şirketlerinin de uçak sanayisinde büyük olanaklar sunduğunu söyledi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, iki ülkenin doğru yolda olduğunu ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ise şehre gelen yabancı turistin yüzde 38'inin Rus olduğunu belirterek, "İlişkilerin çok daha ileriye gitmesi için çalışıyoruz" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya ile kazan-kazan dönemi başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN