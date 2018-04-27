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'dan flaş karar! Domates ithalatında bütün sınırlamaları kaldırıldı

usya, 'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasını kaldırdı. Böylece, Türkiye'den bu ülkeye yönelik, sağlık koşullarına uygun domates ihracatının önü tamamen açıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 15:31
Rusya'dan flaş karar! Domates ithalatında bütün sınırlamaları kaldırıldı

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, 'den 'ya domates ihracatının, Rusya Tarım Bakanlığınca yetki verilen sınırlı sayıda ihracatçı tarafından yapılabildiği hatırlatıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tikaçev ile 23 Nisan'da Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 26 Nisan'da iki ülke bakanlık yetkililerinin teknik düzeyde toplantı yaptıkları ifade edildi.

TAMAMEN SERBEST BIRAKILDI

Toplantı sonrasında Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasının kaldırıldığı, böylece bu ülkeye Türkiye'den sağlık koşullarına uygun domates ihracatının tamamen serbest bırakıldığı kaydedildi.

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Rusya'dan flaş karar! Domates ithalatında bütün sınırlamaları kaldırıldı
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