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S&P 'nın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), 'nın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 00:39 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 00:41
S&P Almanya'nın kredi notunu teyit etti

S&P'den yapılan açıklamada, 'nın kredi notunun "AAA" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Almanya'nın potansiyel üzerinde büyümesinin ekonomisini şoklardan koruyacağına dikkat çekilen açıklamada, ülkenin kamu finansmanının da finansal ve ekonomik şoklara karşı iyi konumlandırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Almanya'nın kurumsal çerçevesinin güçlü, siyasi sisteminin istikrarlı, varlık seviyelerinin yüksek ve ekonomisinin çeşitli olduğunun altı çizildi.

Öte yandan, açıklamada, Almanya'da yaşanandan daha düşük büyüme trendi görülmesi ve kamu finansmanının zayıflaması durumlarında ise ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

S&P, geçen sene yüzde 2,2 oranın büyüme kaydeden Almanya ekonomisinin bu sene yüzde 2,4, gelecek sene de yüzde 1,9 oranlarında büyümesinin tahmin edildiğini bildirdi.

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S&P Almanya'nın kredi notunu teyit etti
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