3.2 milyon gence özel iş kapısı

Hükümet, işgücüne katılım oranını 2020'de yüzde 54.7'ye çıkarmayı hedeflerken 3.2 milyon genç için özel veri tabanı oluşturuldu. Türkiye
'de ilk kez gerçekleştirilen eğitim- istihdam
veri tabanıyla bütün sektörlerin işgücü talebi hızlı şekilde karşılanacak. Gençlerin de kendilerine en uygun işe en kolay şekilde erişimi sağlanacak. Okuldan işe geçiş kolaylaşırken, iş ve meslek danışmanlarının özel gruplara yönelik ihtisaslaşması sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, istihdam seferberliğinin ikinci fazını başlattıklarını anımsatarak, "Çok güçlü teşviklerimiz var. Bunlarla ilgili uygulamalarımızı, kampanyalarımızı başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız, bu yıl için '7+2 istihdam' dedi. İstihdam hedeflerine güçlü şekilde ulaşacağız"dedi. Genç işsizliğinde 4.6 puanlık bir düşüş sağlandığını belirten Sarıeroğlu, "Her yıl iş yükü piyasasına 800 bin kişinin girdiği bir ülkeyiz. Aktif işgücü programları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. 700 BİN GENCE FIRSAT
Teknoloji, bilişim, sanayi, sağlık, tarım, turizm sektörlerinde gençlere yönelik işgücü programları bir yılda yaklaşık 510 bin gence iş fırsatı yaratırken, eğitimde olmayanlara yönelik de aktifleştirme programları başlatıldı. Bu yıl yeni teşvik modelleri devreye girerken 700 bin kişi için iş kapısı açılacak. Altı aydan uzun süreli işsizler işbaşı eğitim programlarından daha fazla yararlanacak.