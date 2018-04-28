Alpullu ve Muş’a 380 milyon liralık teklif verildi

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait Alpullu ve Muş Şeker Fabrikaları'nın özelleştirilmesi sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri dün Özelleştirme İhalesi Başkanlığı'nda (ÖİB) pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Alpullu Şeker Fabrikası
'nın ihalesinde ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. İki elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada en yüksek teklifi 150 milyon lirayla Fıratpen'in de sahibi olan Nevzat Demir'e ait Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi verdi. Muş Şeker Fabrikası'nda ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Birinci tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada en yüksek teklif 230 milyon 200 bin lira ile MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ-Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ortak Girişim Grubu'ndan geldi. Kastamonu Şeker Fabrikası'na komisyon tarafından belirlenen 119 milyon 600 bin liralık tutar için teklif veren katılımcı çıkmadı.