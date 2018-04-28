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tankı yerli sanayinin vitrini olacak

Savunma sanayisine yönelik faaliyet gösteren KOBİ'ler, tankının seri üretim sürecinde göreve hazır.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 14:18
ALTAY tankı yerli sanayinin vitrini olacak

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanı , Cumhurbaşkanlığı himayesindeki, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu 'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ertuğ, tankının, yerli savunma sanayisi ve bu alanda faaliyet gösteren KOBİ'lerin kabiliyetlerini göstermesi açısından bir vitrin olacağını söyledi.

OSSA bünyesinde savunma ve havacılık projelerinde görev alan 191 KOBİ bulunduğunu belirten Ertuğ, "Bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. OSTİM olarak güç grubu dahil projeye de talip olduk. Zaten projeye talip olarak oradaki herşeyi yapabileceğimiz iddiasını da ortaya koymuştuk. Üyelerimizin, KOBİ'lerimizin buradaki ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte olduğunu herkese anlattık. Şu anda tankın üstündekilerin bir kısmı da KOBİ'lerimizin ürünleri." diye konuştu.

Ertuğ, seri üretim için sözleşme görüşmelerine başlanan BMC'yle geçmişte zaman zaman temaslarının olduğuna değinerek, "İhtiyaçlarını bizlere ilettiklerinde firmalarımızla bunları karşıladık. ALTAY tankı sözleşmesinden sonra talep olması durumunda her zaman göreve hazırız, her türlü desteği sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğ, üyelerinin savunma sanayisindeki kara araçlarında atış kontrol sistemlerinden yangın sündürme ve infilak bastırma sistemlerine, araç koltuğuna kadar uzanan çeşitlilikte üretim yaptığını, pek çok alt sistemin üretimini gerçekleştirdiğini ifade etti.

"AMBARGODA İHTİYAÇLARI KOBİ'LER KARŞILADI"

Savunma alanındaki yerli sanayinin payının yüzde 65'e geldiğine dikkati çeken Ertuğ, bu oranda en büyük payın da alt yüklenicilere ait olduğunu söyledi.

Ertuğ, alt yükleniciler olmadan yerlileştirmede başarılı olmanın mümkün olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kabiliyetli alt yüklenicilerle sektör daha ileriye taşınabilir. Bu konuda bizim de üyelerimizin de çalışmaları devam ediyor. Talep ve finansman desteğiyle yapılamayacak bir şey olmadığını hep söylüyoruz. Talep oldukça yerlileştirme fazlalaşıyor. Teminde güçlük çıkarıldığında bizden talepler oldu ve bunların hepsi karşılandı. KOBİ'ler alt sistemlere girmeye başladı. Savunma sanayisinde tepesinde ana yüklenicilerin, altta KOBİ'lerin yer aldığı piramidin orta basamakları da yavaş yavaş doluyor. Ambargoları fırsata dönüştürmeyi, elimizde olmayan ürünleri yerlileştirmeyi, üretmeyi başardık. Önemli olan bu sürecin devam etmesi. Yeniden yurt dışına dönülecekse bunun hiçbir anlamı olmayacak. Talep oldukça önce kendi savunma sanayimize sonra da yurt dışına üretim yapacağız ve sektörde sürdürülebilirlik sağlanacak."

Büyümek, yeni sorumluluklar alma isteyen KOBİ'lerin desteklenmesinin önemini vurgulayan Ahmet Mithat Ertuğ, " Uzay ve Havacılık İhtisas gibi KOBİ'leri büyütecek projelerde bu işletmelerin parasını toprağa bağlatmamamız lazım. Bağlatırsak yüksek teknolojiye, makina ekipmana bağlayacak paraları kalmıyor." dedi.

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ALTAY tankı yerli sanayinin vitrini olacak
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