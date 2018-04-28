Avrupa’yı solladık

Türkiye
'nin Suriye'de düzenlediği Afrin operasyonunun turizm
e zarar vereceği propagandası yapan, ülkede savaş ortamı olduğu algısı yaratmaya çalışan ve OHAL nedeniyle yabancıların ziyaretlerini ertelediğini iddia edenler yine yanıldı. Türkiye'ye ilk üç ayda gelen turist
sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı. Ölü sezon olarak değerlendirilen ocak-şubat-mart aylarında 5 milyon 138 bin turist ağırlayan Türkiye, bu rakamla 2015'in (rekor yılı) yüzde 14 üzerine çıktı. Bir önceki yıla oranla ise ilk üç ayda yüzde 35 artış sağlandı. DOLULUK % 70'LERDE
Avrupa ülkeleri arasında, mart ayı doluluk oranlarında en yüksek artışı Türkiye kaydetti. Türkiye'nin Mart 2018 otel dolulukları da 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21.3 artarak, yüzde 67.8 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli de 56.1 eurodan 59.4 euroya yükseldi. Kaybedilen tüm pazarların geri kazanıldığını vurgulayan turizmciyer, ölü sezonun canlandığını belirtti. Turizmciler, "Turizmi 12 aya yaymayı hedefliyoruz. Bunun için TİK'i kurduk" diye konuştu. GELİR 32 MİLYAR DOLARA ÇIKAR
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turist sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığı müjdesini Turizm İstişare Kurulu (TİK) Protokol İmza Töreni'nde verdi. Bakan Kurtulmuş, "Rakamlar gösteriyor ki, bu yıl 40 milyona yakın turisti Türkiye'de ağırlayacağız. Geçen yılın 26.5 milyar dolarlık turizm gelirini de bu yıl 32 milyar dolara çıkaracağız" dedi. 40 MİLYON TURİSTİ YAKALARIZ
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, verilerin rekor seviyede yabancı ziyaretçi ağırlama beklentilerini haklı çıkaracağını belirtti. Bağlıkaya, "Özellikle Avrupa ve BDT'den yaz sezonuna yoğun talep bekliyoruz. Bu artışla birlikte 2018 yılını, rekor kırarak 40 milyon ziyaretçi sayısıyla kapatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. 12 AY HEDEFİNE KİLİTLENDİK
TÜROFED Başkanı Osman Ayık, kaybedilen tüm pazarların geri kazanıldığını aktararak, "İngiltere, Almanya, Polonya, Çekya, Macaristan'da ciddi büyüme var" dedi. Sektörün turizmi 12 aya yayma hedefine kilitlendiğini belirten Ayık, şöyle konuştu: "Antalya
, İzmir ve İstanbul gibi illerİ marka şehir yapacağız. Antalya ve İzmir'e uluslararası direkt uçuş olması şart. Çalışmalarımız devam ediyor." İSTANBUL % 70'İN ÜZERINDE
TÜROB Başkanı Timur Bayındır, turizmde en büyük hareketliliğin İstanbul'da yaşandığını belirterek, "İstanbul'un doluluk oranı martta yüzde 30.4 artarak 73.7'e çıktı. Ortalama günlük satılan oda bedeli de 74.3 euro olarak, 2017'ye göre yüzde 9.8 artış gösterdi" dedi. Bayındır, Antalya'da dololukların martta önceki yıla oranla yüzde 12 artarak 61.1 olduğunu söyledi.