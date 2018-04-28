Fenerbahçe Doğuş Final Four'a kaldı! Fiyatlar uçtu...

Fenerbahçe Doğuş'un da mücadele edeceği 18-20 Mayıs tarihlerindeki Turkish Airlines ( THY) Euroleague Final Four maçları için sarı lacivertli taraftarlar Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a akın edecek.

Yoğun talepler nedeniyle THY ve Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Belgrad gidiş dönüş bilet fiyatları da uçtu.

Habertürk'ün haberine göre, bilet fiyatları normal zamana göre Pegasus'un 5,THY'nin de 3 katına kadar çıkarak 3 bin 200 lira'ya kadar yükseldi.

THY İstanbul-Belgrad-İstanbul karşılıklı uçuşlarına toplam 5 ek sefer koyarken bazı seferlerine de Airbus 330 tipi geniş gövdeli uçaklar tahsis etti. Talepler nedeniyle tur şirketleri de özel turlar düzenlerken turların birçoğunda kontenjanlar doldu