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Doğuş 'a kaldı! Fiyatlar uçtu...

Giriş Tarihi: 28.4.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 11:38
Fenerbahçe Doğuş Final Four'a kaldı! Fiyatlar uçtu...

Doğuş'un da mücadele edeceği 18-20 Mayıs tarihlerindeki Turkish Airlines ( THY) Euroleague maçları için sarı lacivertli taraftarlar Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a akın edecek.

Yoğun talepler nedeniyle THY ve Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Belgrad gidiş dönüş bilet fiyatları da uçtu.

Habertürk'ün haberine göre, bilet fiyatları normal zamana göre Pegasus'un 5,THY'nin de 3 katına kadar çıkarak 3 bin 200 lira'ya kadar yükseldi.

THY İstanbul-Belgrad-İstanbul karşılıklı uçuşlarına toplam 5 ek sefer koyarken bazı seferlerine de Airbus 330 tipi geniş gövdeli uçaklar tahsis etti. Talepler nedeniyle tur şirketleri de özel turlar düzenlerken turların birçoğunda kontenjanlar doldu

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Fenerbahçe Doğuş Final Four'a kaldı! Fiyatlar uçtu...
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