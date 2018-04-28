Leonardo Türkiye operasyonunu ikiye katlayacak

Helikopter, hava trafiği yönetimi gibi birçok alanda faaliyet gösteren Leonardo, Türkiye
operasyonunu ikiye katlamayı planlıyor. Şirketin ikinci ismi CCO Lorenzo Mariani, Türkiye'de 2 milyar doları aşan iş hacimlerini ikiye katlamayı planladıklarını söyledi. Firma 2023'te dünya genelinde 20 milyar dolarlık yeni sipariş almayı planlıyor. Antalya
'da düzenlenen Eurosia Airshow'da çok amaçlı C-27J askeri uçaklarını tanıtan firmanın Türkiye'de en bilinen projelerinden biri Atak (T129) helikopteri. Mariani, "Türkiye model olarak dünyada örnek aldığımız bir operasyon. Türkiye'deki işbirliklerimiz sadece mal satma üzerine kurulu değil beraber iş yapma üzerine kurulu. 2023'e kadar dünya genelinde 20'den fazla ofis açacağız. Bu ofislerimizde Türkiye modelini örnek alacağız" dedi. Türkiye'de birçok havalimanının trafik kontrol sistemleri ve backup hizmetlerini sağlayan Leonardo, İstanbul Yeni Havalimanı ihalesi ile de ilgileniyor.