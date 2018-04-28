Peker Holding'den yurtdışına 14 yatırım

Yaklaşık
6 yıl önce Londra
üzerinden yurtdışına açılan Peker Holding
, son yatırımını yine İngiltere
'ye yaptı. Bugüne kadar İngiltere ve Almanya
'da 14 proje hayata geçiren Peker Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, "Avrupa'ya açılmak isteyen Türk gayrimenkul şirketlerine desteğe hazırız" dedi. Peker, son olarak Londra'nın 40 kilometre doğusundaki Gravesend'de bir gayrimenkul satın aldıklarını belirtti. Peker, Almanya'da ise Düsseldorf'ta 12 bin metrekarelik arsa aldıklarını belirterek, "Burada karma bir proje geliştiriyoruz" diye konuştu. MASLAK'A HASTANE Borsa İstanbul
'da halka açık olarak işlem gören Peker GYO'yu da bünyesinde barındırdıklarını söyleyen Peker, bugüne kadar İstanbul
'da çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Peker, portföylerinde olan Maslak
'taki arazi ile ilgili de açıklama yaparak, "3 bin metrekarelik arazinin projesini geliştirdik, ruhsatını aldık. Burada da biriyle anlaşalım, ihtiyaç neyse ona göre yapalım dedik. Şimdi bir hastane grubuyla şu anda ön anlaşmayı yaptık" dedi.