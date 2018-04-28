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'den yurtdışına 14 yatırım

Giriş Tarihi: 28.4.2018
Peker Holding'den yurtdışına 14 yatırım
Yaklaşık 6 yıl önce üzerinden yurtdışına açılan , son yatırımını yine 'ye yaptı. Bugüne kadar İngiltere ve 'da 14 proje hayata geçiren Peker Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, "Avrupa'ya açılmak isteyen Türk gayrimenkul şirketlerine desteğe hazırız" dedi. Peker, son olarak Londra'nın 40 kilometre doğusundaki Gravesend'de bir gayrimenkul satın aldıklarını belirtti. Peker, Almanya'da ise Düsseldorf'ta 12 bin metrekarelik arsa aldıklarını belirterek, "Burada karma bir proje geliştiriyoruz" diye konuştu.

MASLAK'A HASTANE
'da halka açık olarak işlem gören Peker GYO'yu da bünyesinde barındırdıklarını söyleyen Peker, bugüne kadar 'da çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Peker, portföylerinde olan 'taki arazi ile ilgili de açıklama yaparak, "3 bin metrekarelik arazinin projesini geliştirdik, ruhsatını aldık. Burada da biriyle anlaşalım, ihtiyaç neyse ona göre yapalım dedik. Şimdi bir hastane grubuyla şu anda ön anlaşmayı yaptık" dedi.
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Peker Holding'den yurtdışına 14 yatırım
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