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29 Nisan güncel! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

fiyatları bugün ne kadar? Vatandaşların na olan ilgisi bugün de devam ediyor. 29 Nisan altın fiyatları hakkında uzman yorumları ve güncel gelişmeler her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de. Birikim yapmak için en çok altına talep gösteren vatandaşlar, Dolar ve Euro'dan daha fazla altın fiyatlarını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 29.4.2018 12:42
29 Nisan altın fiyatları güncel! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Yaz mevsiminin gelmesi ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşların na olan ilgisi de arttı. Toplumsal alışkanlıklar ve ortak hafıza o toplumun kültürünü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın fiyatları oldukça değerlidir. Sosyal dayanışma ve birlikteliği canlı tutan altın alış verişi oldukça önemlidir. Düğünlerde ve törenlerde akrabalar, dostlar ve sosyal çevre altını ilk armağan olarka değerlendirir. 29 Nisan Pazar altın fiyatları burada.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

, la birlikte en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alır. Hem düğünlerde armağan edilen gram altın yatırım aracı olarak da kullanılır. Gram altın bugün 171,93 TL'den alınırken 172,04 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın şüphesiz vatandaşların en çok aldığı altın çeşididir. Çeyrek altın fiyatları hakkında araştırma yapan vatandaşların ilgileri devam ediyor. Çeyrek altın bugün 275,49 TL'den alınırken 281,72 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

bugün 549,26 TL'den alınırken, 563,44 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın bugün 1.051,77 TL'den alınırken, 1.077,95 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

bugün 1.145,00 TL'den alınırken 1.155,00 TL'den satılıyor.

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.136,40

SATIŞ: 1.164,79

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 98,14

SATIŞ: 98,21

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 125,69

SATIŞ: 125,78

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 157,03

SATIŞ: 157,14

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29 Nisan altın fiyatları güncel! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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