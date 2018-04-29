Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Depoda 30 liralık indirim sinyali

Depoda 30 liralık indirim sinyali

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018
Depoda 30 liralık indirim sinyali
Cumhurbaşkanı 'ın ekonomi başdanışmanı Cemil Ertem'in akaryakıtta yapılabileceği açıklamasına akaryakıtçılardan destek geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, indirimin seçim öncesinde piyasaya canlılık getireceğini belirterek, "Halka bir moral aşılanacaktır" dedi.

PİYASA CANLANACAK
ÖTV'de yüzde 15 indirim olmasını talep ettiklerini belirten Aktaş, bu durumda benzinde 42 kuruş, motorinde 32 kuruş indirim olabileceğini kaydetti. "Bu anlamına geliyor" diyen Aktaş, ÖTV indiriminin LPG'ye yansımayacağını söyledi. ÖTV indirimiyle devletin yaklaşık 9 milyar lira kaybı olacağını kaydeden Aktaş, "Tüketim artışından bu kayıp kendini tolere edecektir. Beyaz eşya ve mobilyada olduğu gibi devletin geliri artar. İndirim istihdama da olumlu yansır" diye konuştu. Aktaş yapılacak ÖTV indiriminin 'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceğini ifade ederek, "Eski ÖTV ile aldığımız için depoda ne varsa bizim için eksi yazar. Biz sektör olarak buna razıyız" ifadelerini kullandı.

7 MİLYARLIK KAYIP ÖNLENİR
KDV'nin de indirilmesi ve bunun ÖTV'ye yansıtılması gerektiğinin altını çizen Aktaş, "Bu durum kaçağı önleyecek. Devlet 7 milyar lira gibi bir rakamı riskten kurtaracak. Devlet KDV yerine ÖTV ile kaynağından kesinti yaparak vergi kaybını önleyebilir ve buradaki tahsilat daha da artar" değerlendirmesinde bulundu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Depoda 30 liralık indirim sinyali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN