Dünya dijitalleşiyor, otomasyon yatırımları artıyor

Bugün dünya, Endüstri 4.0 olarak da ifade edilen 4. Sanayi Devrimi'ni yaşıyor. Bu kavram, birçok modern otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeriyor. Bu devrimi nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünü olarak da tanımlayabiliriz. Endüstri 4.0, bir bakıma geleneksel sanayiyi bilgisayarlaşma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatma projesi. Bu yeni endüstrideki amaç; uyum, kaynak verimliliği ve ergonominin hem müşteriler hem de iş-değer sürecinde iş ortaklarının entegrasyonunu karakterize etmek. Uzmanlara göre Endüstri 4.0, 10 ile 20 yıl içinde entegrasyonunu tamamlayarak firmalar tarafından uygulanabilir hale gelecek. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Panasonic Eco Solutions Türkiye
Kurumsal Marka Yönetim ve Pazarlama Direktörü Aysel Daysal Özaltınok, şirketlerin de 'Endüstri 4.0' vizyonuyla yeniden yapılandığını söyledi. Özaltınok şunları anlattı: Panasonic Eco Solutions Türkiye gibi alanında lider olan bir kuruluşun da bu devrimin dışında kalması elbette düşünülemez. Dolayısıyla biz de bu vizyonla yeniden yapılanıyoruz. Teknolojik alt yapımız ile Endüstri 4.0 uygulamalarını yaşama geçiren ve sektöründe dünyanın en iyileri arasında gösterilen endüstriyel tesislerimizde yıllık 100 milyon adet anahtar ve priz üretim kapasitesine sahibiz. Panasonic Eco Solutions Türkiye olarak, müşteri beklentilerini öngören çözümler üretmek ve yenilikçi ürünleri pazara sunmak için Ar-Ge, inovasyon ve tasarım çalışmalarımızı da başarı ile sürdürmekteyiz. Dijital bir dönüşümün yaşandığı günümüz koşullarında müşteri için her zamankinden daha çok değer yaratmanız gerekiyor. 2013 yılında başlattığımız ve yaklaşık iki yıl süren, sektöründe belki de Türkiye'de ilk olan monitoring adı verdiğimiz Endüstri 4.0 projemiz ile montaj ve enjeksiyon bölümlerindeki makinelerimizin OEE değerlerini anlık olarak izliyor ve elde ettiğimiz verileri ERP sistemimize aktarıyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle ekip olarak makinelerimizin PLC, HMI gibi sahadan data toplayabileceğimiz ekipmanlarını serverımız ile haberleştirdik. Gerekli donanım ve yazılım çalışmalarından sonra sahadan otomatik olarak topladığımız üretim, duruş, arıza, ıskarta, istasyon bilgisi gibi binlerce datayı raporlayabiliyoruz. Otomasyon yatırımları işletmemizin kalite artışını, hurda ve ıskarta oranlarının azaltılmasını, enerji verimliliğini, teslim sürelerinin kısalmasını, kapasite verimliliğini olanaklı hale getirerek rekabet gücümüzün artmasını sağladı. Bunun yanı sıra iş kazalarının azalmasına da ciddi faydaları oldu."