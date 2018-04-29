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Garanti tüketici kredilerinde liderliği sürdürdü

Giriş Tarihi: 29.4.2018
Garanti tüketici kredilerinde liderliği sürdürdü
GARANTI Bankası'nın konsolide aktif büyüklüğü yılın ilk çeyreğinde 359.8 milyar liraya çıkarken, ekonomiye krediler ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 298 milyar TL oldu. Bankanın net kârı ise 2 milyar TL'yi geçti. Zorlayıcı piyasa koşullarında ekonomiye destek vermeye devam ederek 2018'e güçlü bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Genel Müdür Fuat Erbil, "TL kredilerde sektörün üzerinde büyürken, tüketici kredilerinde liderliğimizi sürdürdük. 2018 yılının ilk üç ayında TL kredilerimizi ve TL mevduatlarımızı, müşterilerimizin bize güveniyle yüzde 4 büyüterek pazar payı kazandık. Aktif kalitemizi korurken, müşterilerimizin çözüm ortağı oluyoruz" dedi.
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Garanti tüketici kredilerinde liderliği sürdürdü
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