İGA’da işletme dönemine geçiş başladı

İstanbul
Yeni Havalimanı'nın inşası ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi
A.Ş.'de operasyon dönemine ilişkin yeni organizasyonel yapılanmaya gidildi. Yaklaşık 36 bin kişinin çalıştığı İGA'nın yeni organizasyon şemasına göre inşaat ve işletme şirketlerinde çalışan tüm birimler İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya bağlandı. Oluşturulan yeni yapıda, bu zamana kadar çok başarılı bir şekilde ilerleyen inşaat sürecinin sonuna yaklaşılması sebebiyle, tüm birimlerin 25 yıllık işletme sürecini yönetmek üzere tek bir çatı altında toplandığı belirtildi.