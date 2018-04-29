Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > İGA’da işletme dönemine geçiş başladı

’da işletme dönemine geçiş başladı

Giriş Tarihi: 29.4.2018
İGA’da işletme dönemine geçiş başladı
Yeni Havalimanı'nın inşası ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen A.Ş.'de operasyon dönemine ilişkin yeni organizasyonel yapılanmaya gidildi. Yaklaşık 36 bin kişinin çalıştığı İGA'nın yeni organizasyon şemasına göre inşaat ve işletme şirketlerinde çalışan tüm birimler İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya bağlandı. Oluşturulan yeni yapıda, bu zamana kadar çok başarılı bir şekilde ilerleyen inşaat sürecinin sonuna yaklaşılması sebebiyle, tüm birimlerin 25 yıllık işletme sürecini yönetmek üzere tek bir çatı altında toplandığı belirtildi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İGA’da işletme dönemine geçiş başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN