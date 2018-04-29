İlk işimiz Kanal İstanbul’u başlatmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yeni dönem
de ilk işlerinden birinin Kanal İstanbul
'un inşasını başlatmak olacağını söyledi. AK Parti İstanbul
İl Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, "Bu şehrin en büyük projesi Kanal İstanbul olacak, bu bir dünya projesi. Yani bir yerde Süveyş, bir yerde Panama olabilir ama burada da Kanal İstanbul. İstanbul büyüklüğünde bir şehrin ulaşımını ancak raylı sistemler üzerinden çözmek mümkündür" dedi. FATİH'İN TORUNLARIYIZ
Verilen hizmetlerden en büyük payı İstanbul'un aldığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Önce Marmaray, sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü
ve nihayet Avrasya Tüneli'yle iki kıtayı denizin altından ve üstünden birbiriyle üç kez daha buluşturduk. Biz, Fatih'in torunlarıyız. Fatih gemileri, kadırgaları karadan yürüttü. Biz de ondan ilham alarak bunu başardık." Yurtdışından gelen birçok liderin bunları gördüğü zaman "Siz bunları nasıl başardınız?" diye sorduklarını aktaran Erdoğan, İstanbul'u Ankara, Eskişehir
, Konya, Bilecik, Kocaeli
ve Sakarya
'ya yüksek hızlı tren
le bağladıklarını kaydetti. DOĞU'DAN BATI'YA TREN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye
'yi en doğudan en batıya yüksek hızlı trenle kuşatacaklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "2020'ye kadar İstanbul'u 68 kilometre tünel ve 355 kilometre metro uzunluğuyla kavuşturmak istiyoruz. Şimdi hedef 190 kilometre tünel ve bin kilometre raylı sistem uzunluğuyla İstanbul'u dünya çapında bir ulaşım ağına kavuşturmak. 3. Havalimanı'nın, ilk etabını inşallah 29 Ekim'de hizmete alıyoruz. 90 milyon insanın taşınacağı 3. Havalimanı'yla dünyada ilklerin arasına giriyoruz. İnşallah 2023'te yılda 150 milyona çıkacak." İSTANBUL'A İKİ DEV ŞEHİR HASTANESİ YAPIYORUZ
Erdoğan,
vatandaşların sıkıntı çekmemesi için çok çalıştıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlar her yere rahatlıkla gidebilsin diye en son Üsküdar-Ümraniye metrosunun açılışını yaptık. İstanbul yollarını rahatlatacak 16 tünel projesinden biri olan Kasımpaşa-Hasköy'ü 27 Ocak'ta açtık. Bugüne kadar İstanbul'a 17 kilometre uzunluğunda tünel, 160 kilometreyi aşan metro hattı inşa ettik. İstanbul, sana aşığız. Aşkımızın gereğini yerine getiriyoruz. 24 Haziran'dan sonra da senin aşkının gereğini ifa edeceğinize inanıyoruz. Sağlıkta İstanbul'a 51'i hastane olmak üzere toplam 127 tesisi hükümetlerimiz döneminde kazandırdık. Şimdi de İstanbul'un iki yakasına 7 bin yatak kapasiteli 2 dev şehir hastanesi yapıyoruz." 'HANS YAPIYORSA BİZ NEDEN YAPMAYALIM'
Kuzey
Marmara Otoyolu'nun bir parçası 1915 Çanakkale
Köprüsü'nün inşasına başladıklarını anımsatan Erdoğan, Gelibolu ayakları ve Lapseki tarafının kazıklarının çakıldığını ve temellerinin atıldığını aktardı. Erdoğan, köprüyü 4 yılda bitireceklerini vurgulayarak, "Herhangi bir sıkıntımız yok. Yola devam ediyoruz. Çanakkale'deki o kopukluğu da gideriyoruz. Orada da Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlıyoruz. Biz buyuz. Eskiden Avrupa'ya Amerika'ya gittiğimizde bakardık yolun sağı solu yemyeşil, her taraf orman. Onların arasından araçla gidiyorsun. Hans, George yapıyor, biz niye yapmıyoruz? Biz de yapacağız dedik ve yaptık ama bitmedi. Daha yapacağımız çok şey var. İşte modern Türkiye'nin inşası budur" dedi. YEŞİL TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETTİK
Modern
Türkiye'yi inşa ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Ama bunu inşa ederken, örneğin 'kentsel dönüşüm' diyoruz. Hemen karşımıza ana muhalefet çıkıyor. Niye? Rahatsız, rahatsız... Çünkü bu ülkede bunların dikili bir ağacı yok. Bunlar taş üstüne taş koymadılar. Biz ağaç dikiyoruz. Adam kalkıyor, Gezi'de yürüyüş yapıyor. 'Bunlar ağaç söktü' diyor. Biz milyonlarca, milyarlarca fidan, ağaç diktik bu ülkede. Ey Bay Kemal, senin kaç tane dikili ağacın var. Ama biz geldiğimizde bu Türkiye'nin geneline fidanlarımız, ağaçlarımızla tarihi yazdık ve yeşil Türkiye'yi bu şekilde inşa ettik. Etmeye de devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.