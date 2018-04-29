İzmir Körfezi’ne 12 firmadan teklif

İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin "Körfez ve Liman Rehabilitasyon Projesi" kapsamında düzenlediği uluslararası ihalenin ilk aşaması tamamlandı. İzmir Körfezi
'nde sığlaşmanın önüne geçilerek "yeniden yüzülebilir" hale getirilmesinin hedeflendiği proje kapsamında çıkılan ihaleye Hollanda ve Belçika'dan 2'şer, İtalya ve İngiltere'den birer olmak üzere 12 firma katıldı ve 9 teklif alındı. Teknik teklifi yeterli olan firmaların mali teklifleri katılımcıların huzurunda açılacak ve en yüksek puanı alan firma ile sözleşme imzalanacak.
İhaleyi kazanan firma, 1 yıl içinde taranan malzemelerin geri kazanım alanına-doğal yaşam adalarına en uygun yöntemle aktarılması ve doğal yaşam adaları ile ilgili tasarım ve uygulama projelerini hazırlayacak.