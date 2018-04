Otonom araçlar devrim yaratacak

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olan yapay zekâ otomotiv endüstrisini de köklü bir değişime hazırlıyor. Radar, lidar, GPS, odometri, bilgisayar görüşü gibi teknolojiler ve teknikler kullanarak çevresindeki nesneleri algılayabilen ve sürücüye ihtiyaç duymadan hareket edebilen otonom (sürücüsüz) araçlar otomotiv sektöründe devrim yaratacak. 5 seviyede değerlendirilen otonom araçlarda, L5 seviyesi sürücüsüz ve direksiyonsuz olacak. Dünyada konuyla alakalı çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren AVL Türkiye Genel Müdürü Serkan İmpram, "Şuan teknoloji istenen seviyede değil, altyapı çalışmaları ve mevzuat eksik. Minimum 2030'da bu araçları görmeye başlayacağız" dedi.Sektörün çok hızlı bir gelişim içinde olduğunu belirten İmpram, "2030'da bir danışmanlık firmasının verdiği rakama göre, otomotiv, elektronik ve yazılım pazarının 750 milyar euro civarında olacağı tahmin ediliyor" açıklamasını yaptı. AVL Türkiye olarak ' TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı' kapsamında destek aldıklarını dile getiren Serkan İmpram, "TÜBİTAK tarihinde ilk defa böyle bir destek mekanizması harekete geçirildi. Buna Türkiye'den 3 firma hak kazandı. Hak kazanan ilk firma ise AVL Türkiye oldu. Bu proje kapsamında bir hibrit araç bir de otonom araç geliştireceğiz. Bunun yazılımının önemli bir kısmı şuan hazır, hatta maket araçlar üstünde denemelerimizi yaptık. Teknolojiye sürekli yatırım yapıyoruz ve dünyayla yarışıyoruz. Ancak aracın test sürüşlerini yapma konusu ortaya çıktığında bu test sürüşlerini nerede gerçekleştirebiliriz sorusu ortaya çıkıyor. Şuan bu denemeleri ancak Formula 1 pisti gibi kapalı alanlarda gerçekleştirebiliriz, ancak bu konuda genel bir eksiklik var. Birçok firma araç testlerini yurtdışında yapmak zorunda kalıyor, çünkü yaşadığımız bölgede buna uygun alanlar mevcut değil" dedi. Yerli elektrikli araç geliştirme hamlesinin çok hızlı ve seri bir şekilde ilerlediğini kaydeden İmpram otonom araçlarla ilgili mevzuatta değişikliklerin yapılabileceğini dile getirerek, "Tabi burada mevzuat devreye giriyor. Otonom araçların deneme sürüşleri için belki TEM otoyolunun belli bir kısmı bunun için ayrılabilir diye düşünüyoruz. Talebimiz bunu her yerde yapalım değil. Mesela belirli saatler aralığında otoyol kullanımına izin verilebilir. Ancak yol altyapısının değiştirilmesi gerekiyor çünkü aracın altyapıyla haberleşmesi lazım" değerlendirmesini yaptı.Otonom araçların piyasaya çıkmasıyla birlikte sigorta sektöründe yaşanabilecek değişiklikleri değerlendiren Serkan İmpram, "Kazaların azalması sebebiyle sigorta sektörüne ihtiyaç kalmayacak gibi görünse de aracın otonom olma seviyesine göre sigorta poliçeleri düzenlenebilir, ancak sigorta sektörü mutlaka olacak" değerlendirmesini yaptı. Amerika ve Almanya'nın yaptığı çalışmalarda çok hızlı gelişmeler kaydettiğini dile getiren İmpram, "Amerika'da Ford ileri sürüş destek sistemleri ve otonom sürüş konusunda çok aktif. General Motors aynı şekilde. Avrupa'ya geldiğimizde Renault ve Nissan öne çıkıyor. Almanya'da Daimler AG bu işin önde gelenlerinden. İsveç'te ise Volvo öne çıkıyor. Volvo'nun 2020'de 'death proof' araç çıkarma hedefi var. Yani araç otonom olacak, ölümlü kaza olmayacak ve Volvo araçlar kaza yaptığında kimse ölmeyecek iddiasını ortaya koydular. Amerika ve Almanya arasında bir rekabet savaşı var. Otonom yarışını kim kazanacak? Otonom teknoloji pazarına sadece araç üreticileri olarak bakmamak lazım. Bunun en güzel örneği 14 milyar euroya İntel'in satın aldığı Mobileye firması. İsrail'de otonom araçlar için kamera satıyorlar ve dünyanın en önde gelen firmalarından bir tanesi" dedi. AVL Türkiye olarak ileri sürüş destek sistemleri yazılımları geliştirdiklerini ve bu yazılımları ihraç ettiklerini kaydeden Serkan İmpram, "Bugüne kadar Türk mühendislerimizin geliştirdiği yazılımları Amerika, İngiltere ve Almanya'ya teslim ettik. Elimizde bitmiş, referans işler var. Rakiplerimize göre açık ara farkla sektörde öndeyiz. Otonoma giden yolda bu alt sistemleri, elektronikle bunların üzerindeki algoritmaları ve yazılımları geliştirebilmek çok kritik bir konu. Otonom araçları hayata geçirebilmek için öncelikle karar alabilen sistemler yapmak için yazılıma ihtiyaç var. Şuan 25 kişilik özel bir ekip ile sadece otonom sürüş sistemleri geliştirme konusunda çalışıyoruz" açıklamasını yaptı. Etrafıyla haberleşebilen otonom araçlar altyapı veya bulut sistemlerle bağlantılı olacak ve sistemsel bir sorunda araç yazılımı güncellenebilecek veya yedek sistemler devreye girecek değerlendirmesini yapan İmpram, "Bu araçlar sürekli data gönderiyor ve altyapıyla haberleşiyor olacaklar, milyonlarla araçtan toplanan data kolektif bir tecrübe birikimi ortaya çıkaracak. Ve herhangi bir terslik olması durumunda bu tecrübelerden cevaplar çıkacak" dedi.Otonom araçlarda Lidar teknolojisinin bütün otonom araç çalışmalarında kullanılmadığını kaydeden İmpram, "Sektörde lazer tabanlı algılayıcılara ihtiyaç olup olmadığı tartışma konusu. Lidar dediğimiz sistem çok pahalı. Tek sensör 70 bin dolar civarında. Değişik sensör çeşitlemeleri üzerinde çalışılıyor. Bu tip sistemlerin fiyatları gün geçtikçe, güven arttıkça ve kullanılmaya başladıkça ucuzlama beklenebilir" dedi. Araçların otonoma çevrilmesi konusunun aracın yapısına ve parçalarına bağlı olduğunu aktaran Serkan İmpram şunları kaydetti: "Yeni nesil araçlarda bunu yapabiliyorsunuz. AVL Türkiye olarak bizde bazı şirket araçlarına bu tip özellikler ekliyoruz. Çevresine ekstra sensör koymak gibi. L5 seviyesine bir aracın getirilmesi pek mümkün görünmüyor. Çok eski mekatronik sistemi yeterince elektronik yazılım içermeyen bir araçta da bunu yapmak pek mümkün değil. Ancak yeni nesil araçların sistemleri buna müsait. Biz bu çalışmaları hâlihazırda yapıyoruz." Sürücüsüz araçların piyasaya çıkmasıyla birlikte istihdam da yaşanacak değişiklikleri değerlendiren Serkan İmpram, "Otonom araçlarda belki şoförlere ihtiyaç kalmayabilir ancak bu araçlara yerleştirilecek olan sistemlerin üretimi aşamasında istihdam ihtiyacı artacak. Paradigma değişimi olacak buna hazırlıklı olmamız lazım. Başka alanlarda istihdam olanağı ortaya çıkacak" değerlendirmesini yaptıOtonom araçlarda kazaların oluşabileceğini ancak bu kazaların sistemin gelişmesine engel olmayacağını söyleyen Serkan İpmram şunları dile getirdi: "Amerika'da yayınlanan makaleye göre teknolojinin önünü açarsak ve bu alanda ne kadar fazla yatırım ve çalışma yapılırsa bu teknoloji o kadar hızlı olgunlaşır ve tatsız durumların önüne daha çabuk geçilir. Bir kaza yaşandı diye bu teknolojiyi bitiremeyiz. Her sene uçak kazaları yaşanıyor, ancak uçakla seyahat edenlerin sayısı günden güne artıyor. Ayrıca bu teknolojilerin güvenliği konusu oldukça hassas ve en çok üzerinde çalışılan konulardan bir tanesi, bu tip sistemlerin güvenliğini nasıl sağlarız yönünde çalışmalar yapılıyor. Araçlarda anti virüs programları olacak, bunlar düzenli bir şekilde güncellenecek. Bu araçların hareketli kısımları hâlâ mekanik, araçların güvenli bir şekilde emniyetli bölgeye alınması sağlanabilir. 2030'a revize edilme sebeplerinden biri de bu. Kaza olduğunda sorumlusu kim olacak konusu ciddi bir tartışma konusu şu an. Yurtdışına baktığımızda gelişmiş ülkelerin bu konuya çok ciddi yatırımlar yaptığını görüyoruz. Bu konu çözülemezse ve mevzuat hazır olmazsa bu araçların yaygın kullanımı söz konusu olamaz. Bu konuya araç üreticisi ve yazılım geliştiren firma farklı açıdan bakacaktır, sahibi olan başka açıdan bakacaktır, sokakta aracın ters bir hamlesine maruz kalan kişi farklı açıdan bakacaktır."L1 sadece akıllı bazı özelliklere sahip bir araçken, L5 tamamen sürücüsüz ve otonom bir şekilde trafiğe çıkabilecek. L2 seviyesi şeritten çıkmama gibi özelliklerle sürücüleri desteklese de, sürücü hala ellerini direksiyondan ayıramıyor. L3'e gelindiğinde araç sürüşü kendi kontrol edebiliyor fakat herhangi bir aksilikte sürücü tetikte olmalı ve hemen müdahale edebilecek konumda bulunmalı. L4 araçlar ise tüm kritik manevraları kendisi yapabiliyor olacak. Beklenmedik bir durumda ise sürücü aracın içinde ve müdahale edebiliyor olacak. L5 seviyesi ise tamamen sürücüsüz araçlar. Bu araçlarda direksiyon bile olmayacağı aktarılıyor.