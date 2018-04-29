Otonom araçlar park stresini de bitirecek

Geleceğin stressiz park etme imkânı hayata geçiyor. Bosch otonom vale hizmeti bu yıl, Almanya
'daki RWTH Aachen Üniversitesi
üretim mühendisliği bölümün yeni otoparkında hizmete girecek. Bosch altyapıyı yönetecek, e.GO ile işbirliği yaparak start-up şirketinin araçlarını otonom vale park hizmetiyle entegre edecek. Otonom vale park hizmeti e.GO'nun 12 adet Life otomobilinde uygulanacak. Otonom vale park hizmeti ile otoparktaki park yeri kullanımı iyileştirilecek. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dirk Hoheisel, "Bosch teknolojisi otomobillerin daha iyi park etmelerine imkân tanıyarak sürücülerin stresini azaltacak ve zamandan tasarruf sağlayacak" dedi. e.GO Mobile AG CEO'su Prof. Günther Schuh ise, "Otoparklara bu sistemle yüzde 50 daha fazla araç sığabilecek" açıklamasını yaptı. KONTROLÜ ÜSTLENİYOR
Otonom vale park hizmeti otonom sürüşe giden yolda önemli bir kilometre taşı olma özelliğini taşıyor. Akıllı altyapı ile sürücüler otoparkın girişindeki araç bırakma alanında otomobillerini bırakıyor. Akıllı telefon uygulaması ile otomobilin otoparkta park yerini bularak gitmesi sağlanarak, daha sonra otomobillerin aynı şekilde araç teslim alanına gelmesini sağlayacak yönergeler veriliyor. Sistemle sürücülerin aracın park sürecini takip etmesine gerek kalmıyor. Otoparktaki Bosch sensörleri araç sürüş koridorunu ve çevresini denetliyor ve araca rehberlik ediyor. Otomobildeki teknoloji altyapıdan gelen komutları güvenli bir şekilde sürüş manevralarına dönüştürüyor ve herhangi bir engel çıkması veya insanların ilerlediği yoldan geçmesi durumunda aracı zamanında durduruyor. DENEYİM KAZANACAKLAR
Mercedes-Benz, Bosch'un pilot çözüm ortağı konumunda. Stuttgart'taki Mercedes-Benz Müzesi otoparkında Bosch ve Mercedes- Benz otonom vale park hizmetini 2017'de hizmete sundu. Bosch ve Mercedes- Benz, kullanıcıların sürücüsüz araçlarla nasıl etkileşim kurduğu ve bu gibi araçların nasıl algılandığı hakkında deneyim kazanmak istiyor.