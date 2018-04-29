Rönesans Holding Akkuyu’ya talip oldu

Bu yıl ihaleye çıkması beklenen Kanal İstanbul
için dev firmalar şimdiden sıraya girdi. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir araya geldiğimiz Rönesans Holding
ve Rusya Rönesans İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Düzyol, İstanbul'a ikinci bir Boğaz getirecek olan Kanal İstanbul ihalesi için çalışma yaptıklarını açıkladı. 4'LÜ KONSORSİYUM
45 kilometrelik kanal projesini tek bir şirketin üstlenmesinin zor olduğunu söyleyen Düzyol, içinde Hollandalı ve Belçikalılar'ın olduğu, finans tarafında da Japonlar'ın yer alabileceği bir konsorsiyum düşünüldüğü bilgisini verdi. Kanal İstanbul ölçeğinde bir projenin Avrupa'da büyük iştah yarattığını ancak finansman konusunda bilgi beklentisi olduğunu dile getiren Düzyol, kanalın 5 - 10 yıl içinde etrafında bir şehir yaratacağına dikkat çekti.
Rusya'da nükleer santral inşaatında çalışma lisansı olan tek yabancı firma olduklarını anlatan Düzyol, son olarak St. Petersburg'da bir nükleer tesisin yapımında rol aldıklarını kaydederek, bu deneyimle Akkuyu Nükleer Santrali
'nde de istenirse görev alabileceklerinin işaretini verdi. 2.5 MİLYAR DOLAR
Rönesans Holding, Rusya'nın St. Petersburg şehrine 2.5 milyar dolara mal olacak dev bina dikiyor. Lakhta Center, 462 metreyle Avrupa'nın en yüksek binası olacak. Rönesans İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Avni Akvardar da 1993'ten bu yana Rusya ve çevresinde 525 projeyi başarıyla tamamladıklarını belirterek, "İnşaat grubumuzun devam eden 18 projesi var. Bunların 10'u bina, 8'i endüstriyel tesis. Toplam 3.7 milyar dolarlık iş yapıyoruz" dedi. -50 DERECEDE ÇALIŞTIK
Cenk Düzyol ise, St. Petersburg'daki gökdelenle ilgili şu bilgileri verdi: "Lakhta Center inşaatında 18 ülkeden 20 bin kişi çalıştı. Projenin sadece temelinde kullanılan metallerle, Eyfel Kulesi'nin bir kopyası daha inşa edilebilir. Laktha Center'ın kule bölümü, helikopter yardımı olmadan, Avrupa'nın en yüksek vinci tarafından monte edildi. Bugün en zorlu coğrafyalarda gerçekleştirdiğimiz projelerde, Türk mühendislerinin başarıları konuşuluyor. İsviçre Alplerinde inşa edilen dünyanın en uzun demiryolu tünelinde, dünyanın doğalgazdan benzin üreten en büyük endüstriyel tesisinde ya da Kuzey Kutbu'nda -50 derece inşa edilen projemizde onların imzası var." GAZPROM'UN MERKEZİ OLACAK
Lakhta Center, Gazprom'un merkezi olacak. St. Peterburg'un soğuk iklimi ve sert rüzgârları nedeniyle işçi güvenliği had safhada tutulan inşaatta 65 milyon 'adam saat' boyunca ölümlü iş kazası yaşanmadı. 3. çeyrekte tamamlanacak bina 87 katlı. Gökdelen bölümünde 34 adet hızı saniyede 8 metreye kadar ulaşan asansör bulunuyor.