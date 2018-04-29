Seçim belirsizliği bitirecek

Türkiye
'nin 24 Haziran'da yapacağı erken genel seçimler, hem seçim atmosferinin bitmesi hem de yönetimde istikrar getiren Cumhurbakanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle yabancı işadamlarını memnun etti. Bunun son örneği 20 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Renault Trucks
Dünya Başkanı Bruno Blin verdi. Türkiye'deki 20'nci yıldönümlerini kutlamak için bir günlüğüne ziyarete gelen Blin, Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine
ile birlikte SABAH'ın sorularını yanıtladı. Türkiye'nin kendileri için önemli bir pazar olduğunu ve büyümek için yeni yatırımlar yaptıklarını söyleyen Blin, erken seçimlerle ilgili olarak, "Belirsiz ortamın kısa süre sonra bitecek ve Türkiye'nin seçim atmosferinden çıkacak olması herkesi memnun eder. Biz de uzun dönemli planlamalarımızda seçim faktörünün denklemden kısa sürede çıkması nedeniyle kararı olumlu buluyoruz" dedi. TÜRKİYE ÖNEMLİ PAZAR
Renault Trucks'ın İstanbul
Hadımköy'deki yeni servisinin açılışını yaptıklarını ve Türkiye'de ticari araçlar sektöründe güçlü bir oyuncu olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Blin, Türkiye'nin inşaat sektöründeki potansiyeli, Kanal İstanbul gibi dev projeleri nedeniyle kendileri için önemli bir pazar olduğunu dile getirdi. Blin, şöyle konuştu: "Son üç yılda gerçekleştirdiğimiz 2.5 milyar euroluk ek yatırımımız ile araçlarımızı daha da geliştirdik. 2017'de Renault Trucks, dünyada yüzde 4 büyüdü. Bu büyümeyi Türkiye'de de devam ettiriyoruz. Türkiye, 16 ton ve üzeri ağır ticari araçlar pazarında Avrupa'da ön sıralarda yer alıyor. 2011'de bir rekora imza atarak Avrupa'da Fransa ve İspanya
'dan sonra Türkiye'nin üçüncü pazar oldu. Daha sonra ise Avrupa'da beşinci büyük pazar olarak seyretmeye devam etti. Lojistik sektörü ve inşaat alanındaki büyük yatırımlar, Türkiye'yi Avrupa pazarının önemli bir bölgesi yapıyor." K SERİSİ İLE ÇITAYI YÜKSELTTIK
RENAULT
Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine de, "Ticari araçlar sektöründe çıtayı yükseklere taşıyan K serimiz ile bu talepleri karşılamak ve inşaat segmentinde de varlığımızı arttırmak için hazırız" dedi. Delepine, "Renault Trucks K Serisi, zorlu çalışma sahalarında müşterilerimizin ve sürücülerin işini kolaylaştırıyor. Ayrıca yakıt verimliliği sağlıyor" diye konuştu. 25 BİNİN ÜZERİNDE SATIŞ YAPTIK
TÜRKİYE'DE
25 binin üzerinde Renault Trucks aracının aktif olarak hizmet verdiğini söyleyen Renault Trucks Dünya Başkanı Blin, Ülke genelinde yetkili 5 bayi ile satış ve satış sonrası hizmetler verdiklerini söyledi. Blin, "Türkiye genelinde 14 şehirde 17 hizmet noktasına ulaştık. Renault Trucks için aynı yıl içinde 4 hizmet noktasının açılışı önemlidir" şeklinde konuştu.