Haberler Ekonomi Haberleri Sürücüsüz araçlar 2050’de her yerde

Sürücüsüz araçlar 2050’de her yerde Otonom araçlar için tüm ulaşım altyapılarının değişeceğini aktaran UTAS Müdürü Prof. Dr. Nejat Tuncay, “2030’da pazarın 1.5 trilyon doları aşması beklenirken öncelikle konvoy sürüşü, toplu taşıma, yük taşıma gibi çerçevelerde tam otonomluk hedefleniyor. 2050’de ise tamamen sürücüsüz araçlar yollarda olacak” açıklamasını yaptı

Giriş Tarihi: 29.4.2018