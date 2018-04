2023’te 1.2 milyon konuta ulaşacağız

BUGÜN NELER OLDU

Kurtuluş savası sonrası 1923- 1930 yılları arasında mübadele kapsamındaki dış göçler ve diğer iç göçler ülkemiz nüfusu yüzde 5 oranında büyüme sağlamıştır. Özellikle Anadolu'nun her bölgesinde barınmaya ve nitelikli konuta ihtiyaç duyulmuştur. Hızlı nüfus artışı, göç ve depremin getirdiği barınma ihtiyacını karşılayacak yeterli konutun üretilmesi ve özellikle konut finansmanında yaşanan bu sorunların çözümü için birçok modeller denenmiştir. 1950 yılına kadar devletin ağırlıklı olarak memur konutlarıyla ilgilendiği görülmektedir. İlk defa 1961 Anayasası'nda yoksul ve dar gelirli ailelerin konut ihtiyacının karşılanmasında devletin gerekli tedbirleri alması hükmü getirilmiştir.Ülkemizde 1980 yılına kadar konut açığı yıllık 200 bin civarında olmuştur. Bu açığı kapatmak için 1980 yılında Bakanlar Kurulu tarafından "Milli Konut Politikası" kararnamesi çıkarılır fakat finansman altyapısı kurulamadığı için bu sistem işleyememiştir. 1981 ve 1984 yılları arasında Toplu Konut Kanunu adıyla iki kanun çıkarılır fakat bu kanun genel bütçeden aktarılması gereken payın gelmemesi üzerine uzun süre uygulanamamıştır. 1982 yılında 1,4 milyon olan konut açığı 1984 yılına gelindiğinde 1,8 milyona çıkmış ve açığı kapatacak kalıcı politikalar üretilememiştir. 1984 yılında kurulan merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal hükümeti, konut açığını kapatmak için uygun çözüm olarak ülkedeki konut stokunu arttırmayı öngörür. Ve 1984 yılında yeniden bir Toplu Konut Kanunu çıkarılmıştır. Ülkemizdeki konut politikalarındaki en büyük sorunların başında ise yoksulların konut edinmesini sağlayacak kalıcı bir finansman modelinin geliştirilmesi gerekir. Ülkemizde bilinen aksine TOKİ , yoksullara konut üretmek için kurulmuş bir teşkilat değil belirli bir gelire sahip, tasarruf yapabilme imkânı olan fakat piyasa şartlarında ev alamayan orta gelir grupları için kurulmuş bir idaredir. Bu durum 2002 yılından sonra değişiklik göstermiştir. Toplu Konut İdaresi'nin alt gelir grubuna hitap etmesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde başlamış ve alt gelir grubu vatandaşlarımız dikkate alınmıştır. 1984 yılından 2002 yılına kadar 43 bin konut üretebilen idaremiz bu tarihten sonra günümüze kadar 822 bin konut üretmiştir. Büyük yatırımların etkisiyle aktif bir süreç yaşayan sektörümüzde, alt ve orta gelir grubundakilere dönük yaklaşık 822 bine ulaşan konut üretimimizle idaremiz sektöre öncülük eden çizgisini koruyor. TOKİ, olarak insanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kuruyor ve onlarca konut projesini hayata geçiriyoruz. Üretim felsefemizin temelini dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza dönük sosyal konut projelerimiz oluşturuyor. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır "dost eli" yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaktır. 2015 yılının sonunda idaremizin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemiştik. 2016 yılında 15 Temmuz hain darbe girişimi rağmen bu hedefimizi yakalayarak 64 bin 229 sosyal konut 2017 yılında da 60 bin sosyal konut üretimini gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurarak; onlarca yeni konut projesini hayata geçirerek 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konuta ulaşmayı planlıyoruz. TOKİ olarak, vatandaşlarımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak için 2023 hedefimizi 1 milyon 200 bin konuta çıkardık. İnşallah 2023'te 1 milyon 200 bin hedefine varacağız. Bu hedefle 2023 yılında 5-5.5 milyon vatandaşımız TOKİ'nin yapmış olduğu konutlarda yaşayacak. Konutların yanı sıra vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu okul, hastane, üniversite, kamu binaları, spor tesis ve stadyumlarla toplam 10 bin 583 adet yüksek kalitede sosyal donatı ve tesisle ülkemizin gururu olan yeni yapılar inşa ediyoruz. Ayrıca, kentsel dönüşüm çalışmaları ile ülkemizin yapı stokunu yenilerken, aynı üretim disiplinleri ve hassasiyetlerle, şehirlere model olacak öncü projeler geliştirmeye devam ediyoruz. TOKİ olarak son 10 yıl içinde kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık 17 milyar liralık yatırım yaptık. Şu anda 54 il'de 72.5 milyon metrekare alanda toplamda 191 kentsel dönüşüm/yenileme projesi yürütüyoruz. Bu kapsamda ürettiğimiz konut sayısı yaklaşık 140 bindir. TOKİ'nin ürettiği toplam konut sayısının içinde kentsel dönüşüm konutlarının oranı da bu yıl yüzde 38'e çıkmıştır. Piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan alt gelir grubundaki vatandaşlarımızın sevincine, izlediğimiz, fotoğraflarını gördüğümüz kura çekimlerinde şahitlik ediyoruz. Milletimizin sevinç gözyaşları, o mutluluk, bizim için en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Milletimizin sevincinden güç alıyor, bu motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıllardır doğru habercilik ilkesi ile yayın hayatına devam eden Sabah gazetesi, inşaat sektörümüze de önemli katkılar sunmuştur. SABAH Gazetesi ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ilkini İstanbul 'da düzenlendiğimiz Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayları sektörümüz açısından ufuk açıcı olmuştur. Ülkemizin farklı şehirlerinde düzenlenen kurultaylar ile sektörümüz kentsel dönüşüm konusunda daha iyiye ulaşmak için bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmuştur. İstanbul'dan sonra Bursa'da ve İzmir'de düzenlenen kurultaylara katılarak şehirlerimizin geleceği, kentsel dönüşümde geldiğimiz durumu değerlendirdik. Sabah gazetesi tarafından son olarak Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın teşrifleri ile gerçekleşen İzmir Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'na da katılarak güvenli bir gelecek için şehirlerimizde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatma fırsatı bulduk.Özellikle şehirlerimizin geleceğine yön veren kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğumuz kurultaylar, bütün sektörümüz açısından verimli geçip yol gösterici olmuştur. Ülkemizi her alanda kuşatmayı hedefleyen FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı ilk andan itibaren ilkeli bir duruş gösteren Sabah gazetesi grubu, demokrasinin yılmaz bekçileri oluğunu tekrar göstermiştir. Türkiye basının en önemli yayın organlarının başında gelen Sabah gazetesi, yılların birikimiyle vatandaşlarımız için güvenilir haber kaynağı olmuştur. Bu vesileyle demokrasilerde yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4. güç olan medyada, yerli ve milli duruşuyla her zaman milletin yanında olan Sabah Gazetesi'nin 33. yılını kutlar, başarılarının devamını dilerim.