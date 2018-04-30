Çimento, Cam, Seramik İhracatçı Birliği’nin Yeni Başkanı Erdem Çenesiz Oldu

Üç ana sektörün mutabakatıyla oluşturulan tek liste ile yapılan seçimde Erdem Çenesiz başkanlığında oluşan yönetim kurulunun asil üyeleri; Kaleseramik, Batıçim, Paşabahçe, Çimentaş, Ekom Eczacıbaşı, Şişe Cam, Limak Çimento, Eleks Elginkan, Trakya Cam ve Sontrade; yedek üyeleri Güral Porselen, Akçansa, Yurtbay Seramik, Traçim, Ege Seramik, Göltaş Çimento, Seranit, Turan Seramik, Meta ve Medcem; denetim kurulu üyeleri ise Nuh Çimento, Çanakçılar Seramik ve Avrasya Kiremit gibi sektörlerinin önemli firmalarından oluştu.

''Birliğimizin yılsonu hedefi, ihracatta %20'lik artışa ulaşmak''

Seçimin ardından Erdem Çenesiz; Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği ihtisas alanında geçen yıl 150'ye yakın ülkeye 2,9 milyar Dolar'lık ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatarak, ülke ekonomisi için son derece önemli bir yeri bulunan bu yapının başkanlığına seçilmekten onur duyduğunu belirtti.

Bu üç büyük sektörün temsilcileri olarak sürdürülebilir bir başarı için azimle çalışacaklarını dile getiren Çenesiz, "2018 yılının ilk çeyreğinde ihracat miktarında gerçekleşen %12 artışla moral bulduk. Yıl sonu hedefimiz bu oranı %20'ye çıkarmak. Birliğimizin 3 ana sektörü olan seramik, çimento ve cam endüstrileri, çok az ithalat ile yüksek ihracat yaparak milli katma değer yaratan sektörlerdir. Bu açıdan birliğimizin ülke ekonomisi ve gelişimi için özel bir durumu olduğunu düşünüyouz" dedi.

Erdem Çenesiz Kimdir?

1972 doğumlu olan Erdem Çenesiz, İşletmecilik alanında lisans ve İşletme Analizi alanında Yüksek Lisans eğitimi aldı. Kökeni 1946'ya dayanan ve 2007 yılında ECE Holding'in çatısı altında toplanan ECE Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Çenesiz, ilaveten Ideal Standard Türkiye CEO'luğu görevini de üstlenmiştir. Halihazırda Türkiye Seramik Federasyonu ve DEİK Tunus İş Konseyi Başkanlığı görevlerini sürdüren Çenesiz, geçmişte Türkonfed Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanlığı, Orta Karadeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonu Başkanlığı ve Çorumsiad Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştur.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Hakkında

2.100'ün üzerinde üyesi bulunan Birlik, Türkiye genelinde Seramik, Cam ve Çimento sektörlerinde tek ve koordinatör birliktir. Avrupa'dan Amerika'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan 150'ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren ülkemiz çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörleri, Türkiye'nin toplam ihracatından yaklaşık %2 pay almaktadır. Birlik, sektörün önünü açacak ve sorunlarına çözüm arayacak girişimlerde bulunulmakta ve böylelikle uluslararası pazarlarda sektörün rekabet edebilirliğine katkı sağlanmaktadır.