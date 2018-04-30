Çipras’ın Yunanistan’ına Türk Çipura’sı

Brüksel'de düzenlenen Seafood Expo 2018 fuarında konuşan Su Ürünleri
ve Hayvansal Mamuller Sektör Konseyi Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, 2018'in ilk çeyreğinde su ürünleri ihracatının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 233 milyon dolara ulaştığını söyledi. Sagun, "2018 sonunda 1 milyar doların üzerine rahatlıkla çıkacağız" dedi. Çipura ve levrekte en çok ihracatın Hollanda'ya yapıldığını belirten Sagun, Hollanda'yı sırasıyla İtalya, Japonya, Almanya ve Birleşik Krallık'ın takip ettiğini söyledi. "Yılın ilk üç ayında Yunanistan'a ihracatta yüzde 50 artış var. 2017'nin ilk üç ayında 7.4 milyon dolarlık ihracat yaptığımız Yunanistan'a, 2018'in ilk 3 ayında ihracatımız 15 milyon doları aştı" diyen Sagun, fileto olarak ihracatta da yaklaşık iki katlık artış olduğunu söyledi. Sagun, "Artık rakibe bile balık satıyoruz" dedi.