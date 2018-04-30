Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da açıkladı! "Hedefimiz 5 milyar dolar..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ziyaretinde Özbekistan parlemantosunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan: "Vize muafiyeti ile iki ülke arasında geliş gidişler artacaktır. 2017 yılında ticaret hacmimiz 1.5 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz 5 milyar dolara ulaşmak" dedi."

25 ANLAŞMA İMZALADIK

Güçlü işbirliği yaparak ilişkilerimizi kardeşliğimize yakışır noktaya süratle getireceğiz. Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'ni oluşturduk. Tarımdan turizme her alanda iş birliğimi daha da kuvvetlendireceğiz.Bugün 25 anlaşma imzaladık. Özbekistan herhalde bugüne dek böyle büyük bir paket imzalamamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeniden bir tarih ayağa kalkıyor, bu bir diriliştir"

BU BİR DİRİLİŞTİR

Yer altı, yer üstü zenginlikleriyle Özbekistan bereketli topraklardır. 2017'de ticaret hacmimiz 1.5 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara ulaştırmak. Büyük bir iş adamı grubuyla Özbekistan'a geldik. Onlara yeni bir heyecan vereceğiz. Girişimcilik ruhunu farklı şekilde anlatacağız. Buhara'nın, Semerkand'ın manevi iklimini yaşamak için insanlarımız buraya geliyor, yeniden bir tarih ayağa kalkıyor. Bu bir diriliştir. Vize muafiyeti ile artık Türkiye-Özbekistan'a geliş gidişler çok daha fazla olacak.

İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE HAZIRIZ

Küresel anlamda çok çalkantılı günler geçiriyoruz. Barış ve istikrarın bir an önce hakim olmasını canı gönülden istiyoruz. Bu kapsamda Özbekistan ile işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız. Bölgesel sahiplenme ve iş birliği istikrarın ve kalkınmanın kilit taşıdır.Ortak çabalarımızla medeniyetlerin beşiği bu kadim coğrafyayı sulh ve huzurun kaynağı haline getireceğimize inanıyorum.