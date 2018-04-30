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Domateste 50 bin sınırına Haziranda ulaşırız

’nın domates ithalatında firma kısıtlamasını kaldıracağı haberi sektörü hareketlendirdi. Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Başkanı Satıcı, “Yıllık 50 bin ton sınırını haziranda yakalarız” dedi

PINAR ÇELİK NACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018
Domateste 50 bin sınırına Haziranda ulaşırız
'nın domates ithalatında 'ye uyguladığı firma sınırlamasını kaldırması ihracatçının yüzünü güldürdü. Rusya ile yaşanan kriz öncesi 300 bin tona kadar çıkan domates ihracatının Rusya'nın ithalata ve firmalara getirdiği sınırlamalarla 10-15 bin tona kadar düştüğünü belirten Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Başkanı Mustafa Satıcı, sınırlamanın kalkmasının Türkiye için çok olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. "Henüz resmi bir açıklama yok ama bu haberlerin doğru olduğunu tahmin ediyoruz" diyen Satıcı şöyle devam etti: "Bu karar domates üreticisi ve ihracatçısı için 2 açıdan önemli. Birincisi ithalatına izin verilen firmalarla verilmeyenler arasındaki haksız rekabeti ortadan kaldıracak. Eğer firma kısıtlamasının ardından yıllık 50 bin ton olarak belirlenen miktar sınırlaması da ortadan kalkarsa ihracatı önemli ölçüde ivmelendirir." Karar sonrası Rusya'ya domates ihracatında hazirana kadar 50 bin tonu yakalayacaklarını ifade eden Satıcı, bir sonraki sezonun üretim planlaması açısından da bu haberin önem taşıdığını söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı ise, gelen haberin iç piyasadaki talebi de artıracağını, ürünün hak ettiği fiyata yükselebileceğini söyledi.

TÜRK FİRMALARIN RUSYA'DA ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
İstanbul Yaş Sebze Meyve İhracatçı Birlikleri Başkanı Latif Ünal, eğer bu haber resmi kaynaklar tarafından da açıklanırsa piyasada ciddi bir hareketlilik yaşanacağını söyledi. Türkiye'nin Rusya'da açık ara bir üstünlüğü olduğunun altını çizen Ünal, "Organizasyon, lojistik ağı, soğuk hava depoları açısından Türkiye'nin Rusya'da sağlam bir altyapısı var. Dolayısıyla alınan kararla ihracat ciddi oranda artacaktır" ifadelerini kullandı.
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Domateste 50 bin sınırına Haziranda ulaşırız
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