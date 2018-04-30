Domateste 50 bin sınırına Haziranda ulaşırız

Rusya
'nın
domates ithalatında Türkiye
'ye
uyguladığı firma
sınırlamasını kaldırması
ihracatçının
yüzünü güldürdü.
Rusya
ile yaşanan kriz öncesi
300 bin tona kadar
çıkan domates ihracatının
Rusya'nın ithalata ve
firmalara getirdiği sınırlamalarla
10-15 bin tona
kadar düştüğünü belirten
Batı Akdeniz İhracatçı
Birlikleri Başkanı Mustafa
Satıcı, sınırlamanın kalkmasının
Türkiye için çok
olumlu bir gelişme olduğunu
söyledi.
"Henüz resmi bir açıklama
yok ama bu haberlerin
doğru olduğunu tahmin
ediyoruz" diyen
Satıcı şöyle devam etti:
"Bu karar domates üreticisi
ve ihracatçısı için
2 açıdan önemli.
Birincisi ithalatına
izin verilen firmalarla
verilmeyenler
arasındaki haksız
rekabeti ortadan
kaldıracak. Eğer
firma kısıtlamasının
ardından yıllık 50 bin
ton olarak belirlenen miktar
sınırlaması da ortadan
kalkarsa ihracatı önemli
ölçüde ivmelendirir."
Karar sonrası Rusya'ya
domates ihracatında hazirana
kadar 50 bin tonu
yakalayacaklarını ifade
eden Satıcı, bir sonraki
sezonun üretim planlaması
açısından da bu haberin
önem taşıdığını söyledi.
Türkiye İhracatçılar
Meclisi Tarım Komisyonu
Başkanı Salih Çalı
ise,
gelen haberin iç piyasadaki
talebi de artıracağını,
ürünün hak ettiği fiyata
yükselebileceğini söyledi. TÜRK FİRMALARIN RUSYA'DA ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
İstanbul
Yaş Sebze Meyve İhracatçı Birlikleri Başkanı Latif Ünal, eğer bu haber resmi kaynaklar tarafından da açıklanırsa piyasada ciddi bir hareketlilik yaşanacağını söyledi. Türkiye'nin Rusya'da açık ara bir üstünlüğü olduğunun altını çizen Ünal, "Organizasyon, lojistik ağı, soğuk hava depoları açısından Türkiye'nin Rusya'da sağlam bir altyapısı var. Dolayısıyla alınan kararla ihracat ciddi oranda artacaktır" ifadelerini kullandı.