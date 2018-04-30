Dövizle borçlanmaya yatırım ayarı geliyor

Döviz
geliri olmayan şirketler 2 Mayıs'tan itibaren döviz kredisi kullanamayacak. Ancak bu değişiklğe yeni bir ayar geliyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, büyümeye katkı sağlayacak yatırımların önünü açmak ve şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla dövizle borçlanmaya sınırlama getiren düzenlemeye yeni istisnalar sağladıklarını bildirdi. Şimşek, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerince kullanılacak döviz kredileriyle, yatırım teşvik belgesi kapsamında veya bazı yatırım mallarının finansmanında kullanılacak döviz kredilerinin kapsam dışında olduğunu söyledi. Uluslararası ilana çıkılan yurtiçi ihalelere ilişkin faaliyetlerde, savunma sanayi, kamu-özel iş birliğiyle yapılacak projelerde de dövizle borçlanılabilecek. Bu projelerin finansmanında kullanılacak döviz kredilerinde de döviz geliri şartı aranmayacak. Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Ayrıca ihracat
a yeni başlayan firmaların döviz geliri şartı nedeniyle mağdur olmaması amacıyla ihracat bağlantılarının ve muhtemel döviz gelirlerinin belgelenmesi kaydıyla bu firmaların da muhtemel döviz gelirleri toplamı kadar döviz kredisi kullanmaları mümkün olacak" şeklinde konuştu. Şimşek, şunları kaydetti: "Devletin alım garantisi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yatırımların finansmanında kullanılacak döviz kredilerinde döviz geliri şartı aranmayacak."