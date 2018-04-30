Dünyadaki her eve Türkiye’de üretilmiş bir ürün

Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB
) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
, 33 sene öncesinin Türkiye'nin ilk reform adımlarını attığı döneme denk geldiğini belirterek, Türkiye'nin bundan sonraki 33 yılda dünyadaki her eve bir Türk ürünü satmanın hedeflendiğini söyledi. Türk ekonomisinin 33 yılını değerlendiren Hisarcıklıoğlu, "Bundan 33 yıl önce başlayan reform adımları Türkiye'yi bugünlere getirdi. Türkiye, rahmetli Özal ile kabuğunu kırmaya başlayarak dışa açılmayı ve rekabeti ihracatı öğrendi. Yüksek gümrük duvarları arkasında, pahalı ve kalitesiz üretim yapısını değiştirecek birincil nesil reformlar hayata geçmekteydi. 1980'lerin başında milli gelir büyüklüğü sıralamasında Türkiye dünyada 21. sıradaydı. 1990'a geldiğimizde 19. sıraya yükseldi. 2000'e geldiğimizde tekrar 21. sıraya geriledik. 90'ların kayıp yıllar olarak bilinmesinin en somut göstergesi de bu oldu. 2001 krizi sonrası hayata geçirilen reformlar, AB üyelik süreci ve 2002 seçimleriyle gelen siyasi istikrar ekonomiye de yansıdı" dedi. Türkiye'nin bir başarı hikâyesi yazdığını belirten Hisarcıklıoğlu, dünya sıralamasında 17. sıraya yükseldiğini belirtti. 33 sene sonrasının, 21'inci asrın ortasına denk geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Dünyada pek çok önemli çarpıcı gelişmeye tanık olacağız. E7 ülkeleri (Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Rusya, Endonezya, Türkiye) 2015 yılında ekonomik büyüklük olarak G7 ülkelerini (ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada) yakaladı. 2050'de E7'nin G7 ülkelerinin iki katı büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Halen küresel ekonominin yüzde 35'ini oluşturan E7 ülkelerinin küresel ekonomideki payı 2050'de yüzde 50'ye ulaşacak. Dünyadaki en büyük 7 ekonomiden 6'sı gelişmekte olan ekonomiler olacak. Çin, ABD'yi geçerek dünyanın en büyük ekonomisi haline gelecek. Hindistan'da ABD'yi geride bırakarak 2. sıraya yükselecek." TÜRKİYE İLK 10 EKONOMİYE ÇIKAR
İstikrarını koruduğu, yapısal reformlara devam ettiği takdirde Türkiye'nin potansiyelinin parlak bir geleceğe işaret ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 2050 yılına kadar dünyada ilk onu zorlayacak noktaya gelmesinin mümkün olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye halen dünyanın 17'nci büyük ekonomisine sahip. 2030'da 12'nci, 2050'de ise dünyanın 10'uncu ekonomisi olabiliriz. 2050 yılında Türkiye'nin nüfusu 100 milyona yaklaşacak. İtalya, İngiltere ve Fransa'yı geride bırakarak Avrupa'nın 2'nci büyük ekonomisi olacağız" diye konuştu. YÜKSELEN YILDIZ OLACAĞIZ
33 sene sonrasında Türkiye'nin güçlü ekonomisiyle, kaliteli demokrasisiyle, yükselen yıldız haline geldiğini görmeyi amaçladıklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Bir taraftan ekonomisi istikrarla büyürken, diğer yandan eğitimiyle, sağlığıyla, güvenliğiyle bütün yaşam kalitesini yükseltmiş bir ülke görmek istiyoruz. Dünyadaki her eve Türkiye'de üretilmiş bir ürün girsin. Küresel şirketler burada yaptıkları yatırımları örnek göstersin. Ülkeler, Türkiye'den yatırım çekmek için uğraşsın. Yüzümüzü daha aydınlık geleceğe çevirmeli, bu büyük Türkiye ortak ideali etrafında kenetlenmeli, hep birlikte daha fazla çalışmalıyız."